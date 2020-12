Fabian Coito responde: ¿La selección sub 23 o la mayor?

El director técnico de Honduras, Fabián Coito, respondió ante la exigencia de un sector de la prensa que pide se quede con la selección absoluta y no dirija más a la sub 23.

En una charla en exclusiva con Fútbol Centroamérica, Fabián Coito habló sobre distintos tópicos en relación a su gestión al frente de la Selección Nacional de Honduras. Una de las interrogantes más grandes ha sido si seguirá dirigiendo a la sub 23 o si va optar con quedarse solamente con la absoluta, situación que explicó y respondió con claridad.

"Primero quiero decir que nunca me han sugerido nada departe dela dirigencia eso quiero aclararlo. Después tampoco le dimos preponderancia a la sub 23, el criterio que tuve contra Guatemala fue darle un espacio jugadores del exterior porque no los habíamos tenido en octubre, y no quitarle a algunos jugadores que iban a competir en sus equipos por que el fútbol acá no paraba, y hay equipos que están jugando internacionalmente. Entonces la idea era darle un espacio a algunos jugadores de nuestra liga que se están destacando, que algunos son sub 23, porque que nos iba a servir de cara al futuro para que ellos compartieran con esos futbolista del exterior un montón de vivencias que no hay que contarlas, sino que hay que vivirlas", empezó explicando.

"La prioridad absoluta es la selección mayor y la 23 es una categoría muy importante, que va ser la selección de futuro: y yo quiero o que convivan pero sin perjudicar a la mayor. La situación se dio así porque en los últimos días se nos cayeron tres jugadores que venían de Europa, que yo quería que convivieran con ellos (los sub 23) para que vieran el profesionalismo, la forma de prepararse, que charlaran, que fueran creciendo y viviendo estas experiencias que son imprescindibles para que ellos crezcan como personas y profesionales", agregó.

Seguido a eso, terminó respondiendo la pregunta con una respuesta contundente: "Yo voy a estar al frente la sub 23 y tenemos una planificación desde enero para el Pre-Olímpico, porque quiero que sean y son una alternativa para la selección mayor. Y quiero que la distancia que la aleja de la mayor sea lo más corta posible y que vivan experiencias que les permitan ir a la mayor si sufrir mucho el cambuí de categoría", concluyó.