Cristiano Ronaldo es suplente con la Juventus y se disparan los rumores

De último momento el periodista Fabrizio Romano aseguró que Cristiano Ronaldo estaría evaluando su futuro y por esta razón es suplente con la Juventus para la jornada de hoy.

Parecía que todo estaba definido cuando Cristiano Ronaldo apagaba cualquier tipo de rumor sobre su futuro o posible ida de la Juventus. A través de sus redes sociales, el portugués dio a conocer un contundente comunicado en donde aseguraba cualquier información sobre su futuro eran solo palabras, ya que se encontraba trabajando en sus objetivos. Situación que en las últimas horas parece haber cambiado.

Según el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo pidió ser suplente hoy con la Juventus antes de enfrentar al Udinese. ¿La razón? Fue una petición del propio jugador junto con el club y espera poder encontrar una solución en el mercado los próximos días. Aunque desde la dirigencia del conjunto italiano, aseguran que el portugués seguirá con ellos.

Palabras de Cristiano Ronaldo

"Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre", estas fueron las palabras de Cristiano Ronaldo hace unos días sobre su futuro.

¿Y el PSG?

No es algo común ver a Cristiano Ronaldo en el banco de los suplentes y mucho menos si no se ha marcado algún parte médico por alguna lesión en particular. Habrá que esperar las próximas horas si el propio jugador despeja cualquier tipo de dudas. Recordemos que también se le ha vinculado con equipos como el PSG, que para los amantes de este deporte, sería un sueño cumplido verlo junto a Lionel Messi. Por ahora, toca esperar para conocer el futuro real de Cristiano Ronaldo.