Un fracaso absoluto: Centroamérica se quedó sin representantes en las semifinales de Copa Oro

Las selecciones de Centroamérica que participaron en la Copa Oro no pudieron ubicarse entre las cuatro mejores del torneo.

Al comienzo de esta Copa Oro habían dos candidatos fijos: Estados Unidos y México. Sin embargo, Centroamérica tenía selecciones en condiciones para al menos posicionarse entre los cuatro mejores del torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Guatemala, no pudieron dejar una buena imagen para todos los centroamericanos. Y hay que decirlo: es un fracaso absoluto.

La Selección de Guatemala incluso tuvo una segunda oportunidad de participar en la Copa Oro, luego de que reemplazara a Curazao por un tema sanitario producto del COVID-19. A pesar de esto, quedó eliminada en la zona de grupos, sin victorias y anotando un solo gol. Por otro lado, Panamá fue otro gran fracaso al no poder avanzar a los cuartos de final. Tomando en cuenta el grupo donde estaban compartiendo con Qatar y Granada, no avanzaron de ronda, registrando una victoria, un empate y una derrota.

Ya instalados en los cuartos de final Honduras no pudo ni siquiera despeinar a la Selección de México perdiendo por un contundente (3-0) siendo la segunda peor derrota para los catrachos en toda la historia de la Copa Oro. Hay otras maneras de perder y esta, no fue la mejor imagen. Lo mismo aplica para la Selección de Costa Rica, quien prácticamente se despidió del torneo ante una selección de Canadá que no presentaba a ninguna de sus máximas figuras. Un (2-0) en contra para los ticos y sin rematar al arco, fue la manera en que le dijeron adiós a la Copa Oro.

Así han quedado las semifinales de Copa Oro

El Salvador fue la selección que dejó una mejor imagen a pesar de haber quedado eliminado por la Selección de Qatar en los cuartos de final. A pesar de perder (3-2) fueron de menos a más y estuvieron cerca de realizar la remontada. Pero con un gran fútbol en el segundo tiempo, dejó grandes sensaciones. Así como también en la fase de grupos ante la Selección de México, más allá del resultado.

Con este escenario las selecciones de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, tendrán la mira puesta en el Octogonal Final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Si quieren ganarse un boleto para la Copa del Mundo, deberán mostrar un cambio radical a las prestaciones hechas en esta Copa Oro. De no modificar casi nada, podría repetirse la triste historia, pero esta vez en un Mundial.