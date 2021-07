Carlos Ruiz explicó el porqué no podría ser entrenador de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala perdió (2-0) ante El Salvador en su debut de esta Copa Oro y El Pescadito Carlos Ruiz no quiso guardar silencio.

Para la Selección de Guatemala no fue un buen inicio de Copa Oro tras perder por un marcador de (2-0) ante la Selección de El Salvador. Resultado que lo compromete seriamente a los chapines ya que su segundo encuentro es ante la Selección de México. Por ende, ante este escenario, el histórico Carlos Ruiz no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su malestar con los encargados de tomar decisiones dentro de la Selección de Guatemala y sus malos manejos desde su punto de vista.

Siempre que Carlos "El Pescadito" Ruiz levanta la voz es considerado por obvia razones una de las posturas más respetadas en el fútbol guatemalteco. Siendo el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala, a través de su cuenta oficial de Twitter, quiso dejar un fuerte mensaje en contra de la dirigencia luego de este (2-0) ante la Selección de El Salvador por Copa Oro.

¡Carlos Ruiz explotó con un fuerte mensaje!

"Nunca podría ser entrenador de la Selección de Guatemala y limitarme a la aprobación o rechazo de imbéciles ignorantes agrandados que se quiere hacer ricos con esfuerzos ajenos”, expresó Carlos "El Pescadito" Ruiz a través de las redes sociales. Dejando un claro mensaje para los que hoy toman las decisiones del fútbol chapín.

Mensaje de Carlos "El Pescadito" Ruiz en las redes

Además, es importante resaltar que esta no es la primera vez que Carlos Ruiz envía un mensaje de esta manera. Hace unos días cuando estaba sobre la mesa la posibilidad de que Guatemala participara en esta Copa Oro, el guatemalteco expuso lo siguiente. "Por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut. Cada participante recibe US$ 150 dólares mas o menos, dinerito que jamás llega al desarrollo del fútbol algo obvio. ¿Qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?"

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Guatemala? El próximo encuentro de los chapines será ante México el próximo miércoles por la noche a las 19:30 hora de Centroamérica y terminará la fase de grupos ante Trinidad y Tobago el domingo 18 de julio a las 20 horas de Centroamérica.