Las palabras de Gerardo Martino a la Selección de Costa Rica en la previa del el Final Four de la Concacaf

La Selección de México se medirá a la Selección de Costa Rica el día de hoy por las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Selección de Costa Rica y la Selección de México estarán disputando en unas horas una de las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf. La rivalidad entre mexicanos y ticos ha inclinado la balanza a favor de los aztecas. El estratega argentino Gerardo Martino habló en la previa de este encuentro y dedicó algunas palabras para los centroamericanos, quien además resaltó que no será un rival sencillo.

Los mexicanos vienen de vencer en un partido de preparación a la Selección de Islandia (2-1) para poder tener ritmo de juego para esta edición de la Liga de Naciones de la Concacaf. Mientras que por otro lado, la Selección de Costa Rica no volvió a tener ningún enfrentamiento desde la derrota contra el Tri el pasado 30 de marzo. Gerardo Martino habló al respecto.

¡Palabras del Tata Martino para La Sele!

"Yo no dejaría fuera de esta posibilidad a Jamaica y después hay que ver cuáles sean los otros tres equipos que clasifican, a priori me parece que Canadá tiene una muy buena selección, Panamá tiene lo suyo, y no me animaría a poner a Costa Rica del otro lado, Costa Rica hace muchos años forma parte de la selecciones que dominan CONCACAF y la ubico más cercano a México y a Estados Unidos", comentó Gerardo Martino, entrenador de la Selección de México.

"Si bien, en ese momento a Costa Rica le faltaban algunos jugadores, muchos de ellos se repiten, de la misma manera que repetimos ambas selecciones con jugadores que jugaron la Copa Oro de 2019, yo aspiro a que México pueda tener el protagonismo del partido y a que Costa Rica juegue con los espacios que nosotros podamos dejar en la parte defensiva", culminó DT de los aztecas.

Costa Rica y México se han visto las caras en 55 oportunidades. Con un total de seis (6) victorias para los centroamericanos, 18 empates y 31 derrotas. Las veces que más se enfrentaron fue en amistosos internacionales, seguido por Eliminatorias al Mundial, Copa Oro y Concacaf Championship. Ahora en esta ocasión lo harán por la Liga de Naciones Concacaf.