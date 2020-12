La frase de Soto sobre Lleida que Alajuelense definió como xenofobia

Se viene la final entre Alajulenese y Herediano, pero se habla más de las duras declaraciones de Jafet Soto sobre Agustín Lleida.

Está todo listo para la final de la fase eliminatoria del Apertura 2020, Alajuelense y Herediano serán los protagonistas tras dejar atrás a Cartaginés y Saprissa, respectivamente. Pese a que la cabeza debería estar en el balón, todas las luces apuntan hacía Jafet Soto y sus dichos sobre un dirigente del club Manudo.

El entrenador del Team hizo declaraciones contra Agustín Lleida, director deportivo de la Liga: ''Él dice que yo le ofrecí a un jugador un millón de colones y con el salario de él, ¿Cuántos jugadores ticos se pagan? Habría que ver porque muchos muchachos que están ahí en Alajuelense se ofrecen a otros equipos. Habría que ver como están estructurando esos contratos, con 1 millón de dólares de rescisión".

"Que no venga a vender cositas, todo Escazuceña era de Saprissa. Si hay alguien que admira a los jugadores de Italia 90 soy yo. Lo que le hizo este señor a Mauricio no se puede permitir. No voy a permitir que una personita de estas venga con esas malacrianzas a faltarle el respeto a un símbolo. Si Lleida quiere dirigir que tenga los pantalones de quitar a Carevic y que se pónga él, ese conquistador'', esta última palabra fue la que generó más repudio.

Alajuelense decidió emitir un comunicado en la que acusa de Jafet Soto de haber cometido un acto xenófobo contra Agustín Lleida. El Manudo espera que haya algún tipo de sanción contra el entrenador por la manera en la que se dirigió al directivo español para evitar que se vuelvan a repetir estas actitudes.

Por el momento, no hubo ninguna respuesta tanto de la Federación de fútbol tica ni de Herediano. Jafet Soto hará declaraciones previas a la primera final de ida y se cree que opinará sobre esto que publicaron en las últimas horas en las redes sociales. Veremos si decide pedir disculpas o redobla la apuesta.