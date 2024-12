Ni Alajuelense ni Alianza: Leonardo Menjívar podría jugar en un inesperado equipo en 2025.

Los caminos del futbolista salvadoreño Leonardo Menjívar y Liga Deportiva Alajuelense podrían separarse de forma definitiva en 2025.

Si bien los Rojinegros están enfocados en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2024, en el cual deberán remontarle un 2-0 a Herediano para campeonar, el club estaría analizando no renovarle contrato al “Machito”.

De hecho, el periodista Christian Peñate, quien cubre el día a día de Alianza, aseguró a través de X que la Liga ya descartó a Menjívar. Por lo que es casi un hecho que seguiría con los Albos.

El futuro de Leo Menjívar en Alianza podría dar un giro inesperado

Gonzalo Sibrián, presidente de Alianza, externó que quieren retener a Leonardo Menjívar: “Hay un buen porcentaje de que vayamos a renovarlo. Es una apuesta de la junta directiva“, aseguró en diálogo con Tigo Sports.

En el caso de que esto se concrete y el extremo de 23 años siga ligado a la institución, podría terminar marchándose a préstamo a otro equipo si así lo determina su nuevo entrenador, Ernesto Corti, tras la salida de Jorge Rodríguez.

Esta puerta se abrió en los últimos días, cuando El Salvador Fan Club reveló que, ante la inminente llegada del volante español Gregori Díaz, Alianza tendría que ceder a Isidro Metapán a Leo Menjívar o a su capitán, Marvin Monterroza.

Los metapanecos se han convertido en un elenco protagonista del fútbol salvadoreño desde que nacieron en este milenio, proclamándose campeones de la Liga Mayor en diez ocasiones. Su último título lo ganaron en 2015.

¿Qué dijo Leo Menjívar sobre la opción de ir a Alajuelense?

“Mi contrato vence en diciembre vence con Alajuelense y ya no tenga nada que ver con ellos. Hay una opción de poder renovar si ambos queremos, ahí decidiremos“, le aseguró Menjívar al periodista Christian Peñate.

Y cuando le consultó cómo quedó su relación con la Liga, manifestó: “Muy buena. Con los compañeros muy bien, en la junta directiva me querían bastante, hablaban conmigo. No querían que me fuera, pero yo pedí el préstamo para poder tener más minutos”.