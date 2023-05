La Selección de El Salvador dirigida por Hugo Pérez confirmó la ausencia de jugadores para el microciclo de esta semana, Recordemos que la Selecta estará jugando ante Japón y Corea del Sur y posteriormente iniciará su participación en la Copa Oro 2023 de la Concacaf en los Estados Unidos.

De manera oficial de sudo conocer la ausencia de varios jugadores de Firpo para todo lo que será el microciclo de esta semana. Y ante este escenario, el profesor Hugo Pérez respondió de manera contundente ante la prensa, tomando en cuenta la importancia que tendrá la Copa Oro para ellos.

Hugo Pérez respondió

Hay que recordar que este miércoles juegan Alianza – FAS y Dragón – Firpo en la finalización de la vigésima fecha del torneo Clausura 2023, por lo cual, los jugadores de los tres equipos anteriores estarán concentrados hasta después de la sesión de videoanálisis en la tarde, según explicara.

“Solo tres equipos cedieron los jugadores, no quiero tocar el tema, porque no quiero poner palabras, hablé con el presidente Sáenz, le expliqué que los jugadores no están acá y él resolverá con ellos lo que se tenga que resolver. Habrá cuatro o cinco jugadores que vendrán antes que acabe mayo para comenzar a entrenar, porque sus equipos terminaron la temporada”, afirmó Hugo Pérez.

“Nosotros hicimos el microciclo en las semanas que no había doble fecha, pero con los cambios es difícil, porque tenemos que devolver a los jugadores para los duelos, Firpo no da a los jugadores y nosotros entregamos lo que teníamos que entregar a tiempo, ya tenemos el calendario hasta noviembre, que sea la última fecha FIFA, porque vamos a seguir con los microciclos“, sentenció el profesor Hugo Pérez.