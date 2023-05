Pese a que todavía falta más de un mes, El Salvador ya va finalizando detalles para la gira que hará en Asia en la fecha de FIFA del 12 a 20 de junio. Hugo Pérez ya adelantó que habrá algunas convocatorias y que no será 100% de jugadores del fútbol local, según trascendió de los medios de comunicación cuscatlecos.

Pensando en la lista que armará para los amistosos ante Japón, 15 de junio, y Corea del Sur, 20 de junio, el DT confirmó que citará a 3 o 4 legionarios. Hasta adelantó que habló con ellos y tiene la confirmación de que podrán estar presentes en los duelos contra los combinados orientales, que fueron al último Mundial en Qatar 2022.

“Dependiendo de esa información que obtengamos esta semana que viene, entonces ya tendremos que sacar la lista de los que vamos a llevar de acá, si en un dado caso cambian las cosas, lo dije al principio, llevaremos 20 de acá”, declaró Hugo Pérez ante la prensa sobre como se compondrá la lista.

Y agregó, sin dar nombres, sobre cuántos legionarios estarán en la convocatoria: “Lo que sí te puedo confirmar es que hay entre dos o cuatro jugadores internacionales que vendrían acá, que tenemos en mente, antes de que acabe el mes de mayo, empezar a entrenar con nosotros porque ya sus equipos habrán terminado la temporada”.

Para finalizar, concluyó: “Lo que queremos es la competición. En estos momentos tenemos un grupo con el que venimos trabajando ya un tiempo y unos nuevos que se han incorporado. Alguien mencionó que hay jugadores que una vez se les ha llamado y ya no se les llama, y no es porque uno no quiera llamarlos, sino es que cuando vienen deben mostrar que están al nivel para competir en selección internacionalmente, si no están, por eso no se les llama, no tiene nada que ver lo personal”.