La Selección de España Femenino derrotó (1-0) a Inglaterra en la Final del Mundial quedándose de esta manera con el título para llegar a lo más alto del deporte. Sin embargo, en medio de las celebraciones y entrega de medallas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, protagonizó una escena dándole un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

Dichas imágenes del gesto de Rubiales fueron transmitidas en vivo y en directo recorrieron el mundo y una vez que ese momento fue subido a las redes sociales se convirtió en tendencia. En la entrega de medallas se pudo apreciar cuando el presidente de la Federación Española de Fútbol sostiene a la jugadora para darle una abrazo y posteriormente un beso.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Rubiales?

“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin mala intención y sin ningún tipo de mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea. No me queda otra que pedir perdón si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que disculparme disculpas”, aseveró Luis Rubiales.

¿Qué dijo Jenni Hermoso tras el beso de Rubiales?

Tras la entrega de medallas, la imagen del beso de Rubiales a Jenni Hermoso corrió como la pólvora por las redes sociales. A medida que pasaban los minutos del festejo, llegó un directo de Instagram que hicieron las jugadoras españolas en el vestuario en donde Jenni expuso lo siguiente: “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, comentó mientras se escuchaban risas y gritos de las compañeras al ver la imagen viral.