Roy Myers asume la responsabilidad del mal momento de Saprissa

Deportivo Saprissa empató hoy sin goles contra Jicaral, con lo que sumó su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria en la Liga de Costa Rica, racha negativa que sitúa al equipo más lejos del primer lugar Liga Deportiva Alajuelense, a lo que el técnico Roy Myers dio su punto de vista sobre la actualidad de sus dirigidos.

“Uno como técnico asume la responsabilidad, pero también quiero decir que esto es en conjunto, todos tenemos nuestra cuota de culpa y vamos a tratar de equilibrar esto, si yo soy el máximo responsable no sé cuánto tendré, pero creo que es la mayoría y por eso digo que lo asumiré”, dijo Myers cuando fue cuestionado sobre el rendimiento del equipo.

�� ¡Culmina el juego! Jicaral 0-0 Deportivo Saprissa pic.twitter.com/JLNyl8sd5u — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) March 14, 2021

Myers insistió que el Monstruo Morado ha mostrado buen desempeño en la cancha, pero lamentablemente para sus aspiraciones no han sido contundentes, situación que les ha afectado para no inclinar el marcador a su favor, porque también se ha visto que en la posesión del balón ha sido para su equipo.

“Todos los juegos son distintos, sé que es una frase que siempre se dice, pero es la verdad, cada uno tiene su propio análisis, el gol es un factor importante en el juego, nosotros hemos buscado el marco contrario, hemos provocado opciones, pero nos ha faltado ser contundentes, si hiciéramos las anotaciones, el rival haría otro juego”, agregó.

“Hoy pasó lo mismo, el equipo contrario se metió atrás, puso un bloque que no pudimos romper, pero nosotros lo buscamos, tratamos de buscar espacios, pero no fuimos certeros. Hemos dominado el partido y así ha pasado en anteriores ocasiones, pero al final siempre nos pasa que no marcamos”, finalizó.