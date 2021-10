Sigue por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Honduras vs. Costa Rica, que se enfrentarán hoy en la fecha 4 de las Eliminatorias CONCACAF.

Honduras vs. Costa Rica: mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO el juego de hoy por la fecha 4 del Octagonal Final de las Eliminatorias CONCACAF

La espera llegó a su fin. Honduras y Costa Rica jugarán hoy en la fecha 4 del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y podrás seguirlo por aquí EN VIVO y EN DIRECTO. Un encuentro especial para ambos seleccionados ya que son rivales directos en la clasificación. Los ticos marchan quintos, a dos plazos de poder jugar una repesca internacional, mientras que los catrachos están por debajo debido a la diferencia de gol (-3 y -1 respectivamente) a pesar de que tienen 2 puntos.

Honduras vs. Costa Rica: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El disputará hoy, jueves 7 de octubre, a las 18:05 horas de Centroamérica (19:05 de Panamá), en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Se podrá ver por Canal 5 El Líder (Honduras); Canal 6 Repretel (Costa Rica) y Centroamérica TV, Paramount+, Telemundo y Universo (Estados Unidos).

Honduras vs. Costa Rica: cómo llegan los locales

Salvo por Quioto, baja que obligó a "reestructurar" el planteo, Fabián Coito tiene a disposición al plantel entero. Y si bien no confirmó un posible once, existe la posibilidad de que varios jugadores vean minutos por primera vez con la H. Cuando se le consultó por el flojo inicio de la bicolor en el Octagonal, el charrúa fue contundente: "Nada ha cambiado, sigo creyendo en los futbolistas". Kevin Álvarez, una de las novedad en la bicolor, se mantiene en la misma línea: "Esperamos que ante Costa Rica se note una mejoría, y mandar ese mensaje que el equipo no perdió la confianza y que fue un accidente lo que sucedió".

Honduras vs. Costa Rica: cómo llegan los visitantes

"El ambiente está tenso, todo el mundo se ha dado cuenta", se sinceró Luis Díaz. Evidentemente, la renuncia de Ugalde al seleccionado y la baja de "Pipo" González para la triple fecha con el fin de darle oportunidades a los jóvenes han impactado a los de Luis Fernando Suárez: "Es buscar soluciones y no ponerse a llorar", dijo al respecto el colombiano, quien también señaló que la mayor deficiencia del seleccionado se da de cara al arco. Precisamente, su referencia en ofensiva, Joel Campbell, se mostró motivado para el encuentro, al que calificó "de matar o morir".

Honduras vs. Costa Rica: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 6 de junio del presente año, en el partido por el tercer puesto de la Nations League. Tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, con goles de Edwin Rodríguez y Alberth Ellis para los catrachos y Joel Campbell y Francisco Calvo para los ticos, Honduras venció 5-4 a Costa Rica en los penales.