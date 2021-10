Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, dio a conocer la nomina de futbolistas que tendrán participación en los partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde siempre existe debate entre los elegidos, pero entre estos destacó la ausencia de Anthony Choco Lozano que se quedó con su club Cádiz.

Coito ofreció una conferencia de prensa tras confirmar a los convocados y se le preguntó la razón de la ausencia del delantero, por lo que el charrúa explicó que todo se debe porque este arrastra una lesión, que todavía no le ha permitido estar al 100%, a pesar de que en su club sí ha jugado en los últimos partidos, incluso fue convocado para el encuentro ante el Valencia.

“Él viene arrastrando una lesión en su rodilla y deber ser sometido a un tratamiento para definitivamente erradicar ese dolor que le impide estar al cien por ciento recuperado y tener que estar condicionado, depender de ese dolor para los minutos que pueda jugar. Su ausencia obedece a temas médicos”, afirmó el charrúa.

“Como será sometido a un tratamiento en su rodilla, consideramos no convocarlo porque no está en sus mejores condiciones y no impedirle ese proceso para tenerlo más adelante en su plenitud física. Yo lo puedo explicar en mis propias palabras por lo que he hablado con él y con el doctor, pero básicamente ese es el tema”, finalizó.

Lozano estuvo en la convocatoria de los primeros juegos del camino mundialista, aunque solamente tuvo minutos ante El Salvador y Estados Unidos. A pesar de que Coito afirmó que el delantero tiene molestias físicas, este entró en la nómina de Cádiz para recibir al Valencia.