Mariano Torres se opuso a la salida de Wálter Centeno del Saprissa y aseguró que Alajuelense gana sin merecerlo

El Saprissa está viviendo una muy dura crisis que parece no tener fin. El Morado llegó al clásico de ayer con la eliminación en semifinales del Apertura 2020 y la derrota en la final de la Liga Concacaf. La caída por 3-1 ante Alajuelense terminó de hacer explotar esta situación y desencadenó en el despido de Wálter Centeno. Una decisión que no fue bien tomada por los referentes del conjunto tico, tal como lo expresó Mariano Torres en una rueda de prensa con distintos medios costarricenses.

"No veo que sea bueno un cambio a mitad de campeonato, porque hay que adaptarse nuevamente a un cambio a un sistema. Es el primer partido de campeonato nacional que perdemos, no hay que volvernos locos", destacó el centrocampista argentino que fue uno los pilares fundamentales en el equipo de Paté.

Además, Torres habló de Alajuelense y resaltó que no merecieron quedarse con los tres puntos en el partido de ayer: ''En el segundo tiempo ellos aprovecharon muy bien las oportunidades que tuvieron de contragolpe tras pérdidas de balones de nosotros. Me voy dolido y me voy triste porque pareciera que cuando jugamos mejor perdemos y la Liga gana hasta cuando no lo merece. Nosotros jugamos mejor que el miércoles e igual perdemos''.

���� Mariano Torres no se guardó nada y se refirió al presente de Saprissa y Alajuelense: pic.twitter.com/BZalATe2GM — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) February 8, 2021

Pese a los dichos del jugador, la dirigencia del Saprissa decidió apartar de su cargo a Wálter Centeno y ya está en búsqueda de un nuevo entrenador para ocupar el lugar vacante que hay en el banquillo. Los directivos están preocupados por el rendimiento general que está mostrando el equipo, pese a los grandes nombres que tienen en la plantilla.

Es claro que el Morado está sufriendo una de las crisis más grandes de los últimos tiempos. Si analizamos desde que se consagró campeón del Clausura 2020, el Sapri perdió la Super Final contra Herediano, las semifinales del Apertura 2020 ante Cartaginés y la final de la Liga Concacaf con Alajuelense. En la mayoría de los partidos quedó la sensación de que podían haber hecho más para quedarse con el triunfo.