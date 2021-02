Aficionados del Saprissa respondieron al despido de Walter Centeno como director técnico del equipo

Saprissa no venía teniendo su mejor presente en la actual temporada, con un comienzo lleno de dudas, al menos desde los resultados, empezaban a generar dudas sobre cómo estaba llevando las cosas Walter Centeno que en el torneo anterior, se había quedado en el camino por las semifinales del fútbol local y no pudo repetir el título con los Morados, objetivo que tenía planeado para esta campaña.

Pero las cosas no salieron como Walter y el Saprissa esperaban. En donde en los últimos cinco encuentros, los Morados solamente habían conseguido tan solo dos victorias. Pero dos derrotas ante su máximo rival: la Liga Deportiva Alajuelense, sentenciaron el futuro de Centeno al mando del máximo ganador de Costa Rica. Perder la final de la Liga Concacaf y luego por el torneo local, fueron más que suficientes.

"El Deportivo Saprissa comunica oficialmente que Wálter Centeno no seguirá al frente de la dirección técnica del primer equipo masculino. La institución agradece a Centeno por su trabajo y esfuerzo en el cumplimiento de sus funciones como entrenador. El Deportivo Saprissa reitera su compromiso con los más altos estándares deportivos, esforzándose siempre por alcanzar los objetivos máximos"; fue parte del comunicado de la institución.

Luego de esto, los aficionados se volcaron a responder dicho comunicado y muchos de ellos no estuvieron a favor de esta decisión, alegando que los procesos deben respetarse y que tal vez no era el mejor momento para dejar de contar con Walter Centeno. Mientras que por otro lado, otros seguidores sí estuvieron de acuerdo, dando a entender que su ciclo en el equipo ya estaba cumplido.

"Pate siempre va ser un ídolo de la afición, pero era la decisión mas sensata, era insostenible, por resultados y por los jugadores que no estaban cómodos.", así como también se leyeron otros puntos de vista. "Me parece injusto que no respeten los procesos, cambiar en medio campeonato con la Liga subiendo en rendimiento me parece fatal", comentaron los seguidores del Saprissa.