Enrico Dueñas respondió a sus detractores y luego borró la publicación

Los primeros partidos de Enrico Dueñas en la mayor de El Salvador no fueron los esperados ni por él ni por los cuscatlecos. Llegó como la gran joya que tiene la Selecta, pero no pudo demostrar mucho en los pocos minutos que tuvo en los dos primeros encuentros. El futbolista de FC Eindhoven solo fue titular contra Canadá y no hizo pie en la goleada recibida.

Increíblemente en las redes sociales recibió varias críticas por el 3-0 de visitante ante Canadá. Algunos fanáticos cuscatlecos estuvieron desilusionados por su nivel y fueron muy duros con el juvenil de 19 años. Hasta llegaron a asegurar que era una mentira y no debía estar convocado por Hugo Pérez.

Para responderles, Enrico Dueñas publicó la imagen de Memphis Depay tocándose los oídos. Ese gesto era para acallar las críticas que venía recibiendo por parte del público de Barcelona. Claramente el delantero salvadoreño lo estaba utilizando para responderle a sus haters, pero a los pocos minutos decidió borrarlo.

+ El mensaje de Dueñas a sus detractores

Para intentar apaciguar las aguas, Enrico luego hizo otra publicación con la frase en inglés: "Los sueños se hacen realidad. Listo para darlo todo por esta camiseta". A esto lo acompañó con una foto de su ingreso en el debut ante Estados Unidos. Allí jugó 31 minutos y redondeó un buen encuentro.