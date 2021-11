Hoy, martes 16 de noviembre, la ventana de octubre de eliminatorias, la última del 2021, llegará a su fin al rededor del planeta. Esta vez, habrá actividad tanto en Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (CONCACAF) como en África (CAF), Asia (AFC), Europa (UEFA) y Sudamérica (CONMEBOL). A continuación repasaremos todos los encuentros del día.

Eliminatorias CONCACAF: partidos del día y cómo verlos

Habrá varios duelos decisivos en esta fecha 8, que marcará el final de los duelos por este año en la región. Los cuatro encuentros del día estarán repartidos en tres franjas horarias pero con dos cruces púramente centroamericanos que se jugarán en simultáneo.

Eliminatorias CONMEBOL: partidos del día y cómo verlos

En Sudamérica se cerrá la actividad por eliminatorias con cinco encuentros en la jornada 14. Primero será el turno de Bolivia-Uruguay (2 PM de Centroamérica, 3 PM de Panamá). Una hora después, chocarán Venezuela y Perú. Más tarde, Colombia y Paraguay harán lo propio (5 PM, 6 PM), seguidos por el plato fuerte del día: Argentina vs. Brasil (5:30 PM, 6:30 PM). El cierre del día estará a cargo de Chile-Ecuador (6:15 PM, 7:15 PM). Todos se podrán ver por SKY Sports .

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Con nueve equipos del viejo contiente ya clasificados a Qatar, la pugna por conseguir los cuatro cupos restantes (uno para el líder del Grupo G, tres para los ganadores del repechaje) seguirá desarrollándose en la fecha 10 con siete encuentro que se jugarán en simultáneo a las 13:45 horas de Centroamérica (14:35 de Panamá). Y serán transmitidos para toda la región por SKY Sports .

Grupo D: Bosnia vs. Ucrania; Finlandia vs. Francia

Grupo E: República Checa vs. Estonia; Gales vs. Bélgica

Grupo G: Gibraltar vs. Letonia, Montenegro vs. Turquía ; Países Bajos vs. Noruega

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

En África, la primera fase de las eliminatorias está llegando a su fin. Con un total de diez cupos para Qatar, sólo clasificarán a la segunda ronda los líderes de cada grupo. Argelia, Nigeria, Senegal, Marruecos, Mali, Egipto y Ghana ya confirmaron su pase a la siguiente instancia. Y en esta fecha 6, que tendrá diez partidos, se definirá qué selecciones se sumarán. Todos ellos serán transmitidos de forma online mediante el canal de YouTube de la FIFA.

7 AM (8 PM): Mozambique vs. Malawi; Egipto vs. Gabón; Libia vs. Angola

10 AM (11 PM): Argelia vs. Burkina Faso; Nigeria vs. Cabo Verde; Rep. Centroafricana vs. Liberia

1 PM (2 PM): Túnez vs. Zambia, Mauritania vs. Guinea Ecuatorial, Camerún vs. Costa de Marfil, Marruecos vs. Guinea

Eliminatorias AFC: los partidos del día y cómo verlos

En Asia comenzará la jornada 6 en los dos hexagonales finales: dos ruedas a ida y vuelta que recompensarán a los dos primeros con boletos a Qatar 2022, mientras que los terceros se cruzarán en un play-off para acceder al repechaje. Y todos los encuentros del jueves, por la cuarta jornada, se podrán ver en Centroamérica por Star+ e ESPN (Honduras).

6 AM (7 AM): Libano vs. Emiratos Árabes Unidos; Vietnam vs. Arabia Saudita

9 AM (10 AM): Irak vs. Corea del Sur; China vs. Australia

10 AM (11 AM): Siria vs. Irán; Oman vs. Japón