Cristian Gamboa está a un paso de jugar la Bundesliga con el VfL Bochum

No es un secreto que Costa Rica mantiene a una gran cantidad de legionarios distribuidos en las diferentes ligas del mundo, pero la verdad es que son pocos los que logran tener regularidad y protagonismo con sus equipos en la Primera División, como por ejemplo el caso de Keylor Navas (PSG) u Óscar Duarte (Levante). Hoy, Cristian Gamboa está cada vez más cerca de de conseguir un boleto para la Bundesliga con el VfL Bochum.

En la segunda categoría del fútbol alemán, se otorgan dos puestos para ascender a la Bundesliga (Primera División) y actualmente VfL Bochum junto a Cristian Gamboa lo están consiguiendo y liderando la tabla de clasificación en 30 jornadas disputadas y además, con un partido más, tiene seis puntos de ventaja.

¿Cuál es la situación de Cristian Gamboa en Alemania?

Para su último encuentro disputado, el VfL Bochum derrotó (0-2) al Heidenheim un rival directo en la tabla de clasificación que actualmente se ubica en la quinta posición. Actualmente el Bochum registra 19 victorias, tres empates y ocho derrotas. Con 56 goles a favor y 33 en contra.

VfL Bochum derrotó (0-2) al Heidenheim / Prensa VfL Bochum

Los partidos que le quedan a Cristian Gamboa para ir a la Bundesliga

Darmstadt vs VfL Bochum (26 abril); VfL Bochum vs Jahn Regensburg (9 mayo); Nurnberg vs VfL Bochum (16 mayo); VfL Bochum vs Sandhausen (23 mayo). Son cuatro jornadas a disputarse. Con un par de victorias más o alguna combinación de resultados con alguna derrota en el camino por parte de sus seguidores en la tabla de clasificación, podrían estarle dando el boleto a la Bundesliga al costarricense para la próxima temporada.

Hay que resaltar que Cristian Gamboa ha jugado 28 de 30 partidos como titular en la temporada, los únicos que se perdió lo hizo por acumulación de amarillas, solo en dos juegos salió de cambio. Un nuevo legionario podría estar presente en la máxima categoría del fútbol alemán la próxima temporada.