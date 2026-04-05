Zidane será el DT de Francia: las ofertas que rechazó para dirigir a su Selección después del Mundial 2026

Según informó el diario AS de España, Zinedine Zidane ya tiene decidido su regreso a los banquillos y será el próximo seleccionador de Francia, en reemplazo de Didier Deschamps luego de este Mundial 2026.

El medio asegura que el acuerdo con la federación francesa es total y que, tras cuatro años alejado de la dirección técnica, el exentrenador del Real Madrid volverá a trabajar al frente del combinado galo.

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Las ofertas que rechazó Zidane para dirigir a la Selección de Francia

Zinedine Zidane también dejó en claro su prioridad al rechazar múltiples ofertas importantes para volver a dirigir, especialmente una del Al Hilal que incluía una propuesta superior a los 100 millones de euros según informó en su momento L’Équipe.

A pesar del fuerte interés económico desde Arabia Saudita, así como intentos de clubes como el PSG y el Chelsea por ficharlo, el técnico francés se mantuvo firme en su deseo de asumir algún día el banquillo de la selección de Francia.

Zinedine Zidane – Getty

De esta manera el técnico que conquistó tres Champions consecutivas con el Real Madrid en su momento dejó entrever que su próximo paso ya estaba definido desde hace tiempo.

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Con las conversaciones avanzadas hasta convertirse en un acuerdo total con la Federación Francesa, Zidane se perfila para asumir el mando de una selección que llegará al próximo Mundial como una de las grandes favoritas al título.

Datos claves

Zinedine Zidane será el próximo seleccionador de Francia , con un acuerdo total tras la salida de Didier Deschamps .

será el próximo seleccionador de , con un acuerdo total tras la salida de . Rechazó múltiples ofertas millonarias, incluyendo una del Al Hilal superior a 100 millones de euros , además del interés de PSG y Chelsea.

, además del interés de PSG y Chelsea. Su decisión siempre fue clara: priorizar dirigir a la selección francesa, objetivo que finalmente está por concretarse.