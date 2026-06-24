¿Por qué no juega Alphonso Davies en Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026?

Canadá ha visto como su estrella máxima inicia desde el banquillo y este es el motivo. Su entrenador ya lo había confirmado.

Canadá ha recibido la mejor noticia posible en plena Copa del Mundo. Su gran capitán y máxima figura, Alphonso Davies, está listo para volver a pisar las canchas este miércoles en Vancouver, justo cuando el equipo se juega el liderato del Grupo B.

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El director técnico del conjunto norteamericano, Jesse Marsch, confirmó que el lateral estrella del Bayern de Múnich no formará parte del once inicial, pero garantizó que tendrá minutos a lo largo del encuentro. Tras superar intensas jornadas de entrenamiento a la par de sus compañeros, el regreso de Davies representa un tremendo revulsivo emocional para el plantel.

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Para el futbolista de 25 años, este regreso es un auténtico desahogo. Davies se lesionó el isquiotibial izquierdo a principios de mayo durante las semifinales de la Champions League y, desde entonces, no había podido volver a competir.

Esta dolencia fue el último capítulo de una complicada racha física que arrastra desde marzo de 2025, la cual le había impedido tener regularidad y vestir la camiseta de su país en los últimos compromisos internacionales.

¿Cómo está la situación de Canadá en el Grupo B?

Canadá llega a la última fecha de la fase de grupos en una posición inmejorable. El equipo arrancó el torneo empatando 1-1 contra Bosnia-Herzegovina y posteriormente firmó una histórica goleada de 6-0 ante Qatar, consiguiendo así el primer triunfo de su historia en una Copa del Mundo masculina.

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Puntos: 4 (empatado con Suiza)

4 (empatado con Suiza) Diferencia de goles: +6 (líderes provisionales)

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A los canadienses les basta con un empate o una victoria este miércoles para asegurar de forma matemática el primer puesto de su sector. Con el boleto prácticamente en la mano y el regreso de su gran referente, la fiesta en Vancouver promete ser total.

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Alineación de Canadá

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En resumen

Alphonso Davies superó su lesión y tendrá minutos este miércoles en Vancouver, tras estar fuera de las canchas desde mayo.

Aunque no será titular, el regreso del lateral del Bayern de Múnich representa un gran impulso anímico para el plantel de Canadá.

Canadá lidera el Grupo B del Mundial y solo necesita un empate o una victoria para asegurar el primer lugar del sector.