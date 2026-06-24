Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde contra Suiza por el Grupo B del Mundial 2026

Canadá llega como líder por diferencia de gol después de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y golear 6-0 a Qatar.

Canadá juega este miércoles un partido decisivo ante Suiza por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Los dos equipos llegan con 4 puntos y pelean por terminar en lo más alto de la zona.

El partido se jugará en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place, y se disputará en simultáneo con Bosnia y Herzegovina vs. Qatar, el otro encuentro del grupo.

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Canadá llega como líder por diferencia de gol después de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y golear 6-0 a Qatar. Suiza también tiene 4 unidades: igualó 1-1 ante Qatar y luego venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

Qué pasa si Canadá le gana a Suiza

Si Canadá le gana a Suiza, se clasificará a los 16avos de final como primero del Grupo B.

Con una victoria, el equipo local llegará a 7 puntos y no podrá ser alcanzado por ningún otro rival de la zona. Suiza quedará con 4 unidades, mientras que Bosnia y Qatar, que tienen 1 punto, solo podrán llegar como máximo a 4.

Ese resultado le daría a Canadá un cierre ideal: clasificación, primer puesto y un triunfo ante el rival directo por la cima. Además, le permitiría llegar a la siguiente ronda con mucha confianza después de dos victorias consecutivas como local.

Qué pasa si Canadá empata contra Suiza

Si Canadá empata contra Suiza, llegará a 5 puntos y también se clasificará a los 16avos de final.

En ese escenario, Suiza también quedará con 5 unidades, pero Canadá tiene ventaja por la diferencia de gol que acumuló en las dos primeras fechas. La goleada 6-0 ante Qatar le dio un margen importante para defender el primer lugar.

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Con un empate, Canadá también terminará primero del grupo y Suiza se mantendrá segunda, pues Bosnia y Qatar ya no podrán alcanzar a ninguno de los dos.

Qué pasa si Canadá pierde contra Suiza

Si Canadá pierde, Suiza terminará primera del Grupo B con 7 puntos y el local quedará con 4 unidades.

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La derrota no dejará a Canadá eliminado, pero sí abrirá la pelea por el segundo lugar. En ese escenario, Canadá deberá mirar lo que ocurra entre Bosnia y Herzegovina y Qatar.

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Si Bosnia y Qatar empatan, Canadá terminará segundo y avanzará de forma directa. Si Qatar gana, Canadá también quedará muy bien parado porque ya venció a los qataríes 6-0 en el duelo directo.

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El escenario más delicado aparecería si Bosnia y Herzegovina vence a Qatar. En ese caso, Bosnia también llegaría a 4 puntos y Canadá dependería de los criterios de desempate para sostener el segundo lugar.

De todos modos, Canadá llegará con una ventaja importante: tiene una diferencia de gol muy favorable después del 6-0 ante Qatar. Por eso, incluso con una derrota, seguirá muy bien posicionado para avanzar.

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Tabla de posiciones del Grupo B

Cómo se juega la última fecha del Grupo B

La tercera fecha del Grupo B se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Canadá vs. Suiza

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo B puede tener escenarios de empate en puntos, especialmente si Canadá pierde y Bosnia y Herzegovina gana su partido.

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Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

en los partidos entre los equipos empatados. Diferencia de gol en esos partidos.

en esos partidos. Goles convertidos en esos partidos.

en esos partidos. Diferencia de gol general del grupo.

del grupo. Goles convertidos en todo el grupo.

en todo el grupo. Conducta deportiva .

. Ranking FIFA.

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En resumen

Si Canadá gana, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final comom primero del Grupo B.

Si Canadá empata, quedará con 5 puntos y también avanzará a la siguiente ronda como ganador de la zona por diferencia de gol.

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Si Canadá pierde, seguirá con 4 puntos y deberá mirar el resultado de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar para confirmar si termina segundo o si necesita los criterios de desempate.