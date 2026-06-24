Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde contra Suiza por el Grupo B del Mundial 2026

Canadá juega este miércoles un partido decisivo ante Suiza por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Los dos equipos llegan con 4 puntos y pelean por terminar en lo más alto de la zona.
El partido se jugará en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place, y se disputará en simultáneo con Bosnia y Herzegovina vs. Qatar, el otro encuentro del grupo.
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Canadá llega como líder por diferencia de gol después de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y golear 6-0 a Qatar. Suiza también tiene 4 unidades: igualó 1-1 ante Qatar y luego venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina.
Qué pasa si Canadá le gana a Suiza
Si Canadá le gana a Suiza, se clasificará a los 16avos de final como primero del Grupo B.
Con una victoria, el equipo local llegará a 7 puntos y no podrá ser alcanzado por ningún otro rival de la zona. Suiza quedará con 4 unidades, mientras que Bosnia y Qatar, que tienen 1 punto, solo podrán llegar como máximo a 4.
Ese resultado le daría a Canadá un cierre ideal: clasificación, primer puesto y un triunfo ante el rival directo por la cima. Además, le permitiría llegar a la siguiente ronda con mucha confianza después de dos victorias consecutivas como local.
Qué pasa si Canadá empata contra Suiza
Si Canadá empata contra Suiza, llegará a 5 puntos y también se clasificará a los 16avos de final.
En ese escenario, Suiza también quedará con 5 unidades, pero Canadá tiene ventaja por la diferencia de gol que acumuló en las dos primeras fechas. La goleada 6-0 ante Qatar le dio un margen importante para defender el primer lugar.
Con un empate, Canadá también terminará primero del grupo y Suiza se mantendrá segunda, pues Bosnia y Qatar ya no podrán alcanzar a ninguno de los dos.
Qué pasa si Canadá pierde contra Suiza
Si Canadá pierde, Suiza terminará primera del Grupo B con 7 puntos y el local quedará con 4 unidades.
La derrota no dejará a Canadá eliminado, pero sí abrirá la pelea por el segundo lugar. En ese escenario, Canadá deberá mirar lo que ocurra entre Bosnia y Herzegovina y Qatar.
Si Bosnia y Qatar empatan, Canadá terminará segundo y avanzará de forma directa. Si Qatar gana, Canadá también quedará muy bien parado porque ya venció a los qataríes 6-0 en el duelo directo.
El escenario más delicado aparecería si Bosnia y Herzegovina vence a Qatar. En ese caso, Bosnia también llegaría a 4 puntos y Canadá dependería de los criterios de desempate para sostener el segundo lugar.
De todos modos, Canadá llegará con una ventaja importante: tiene una diferencia de gol muy favorable después del 6-0 ante Qatar. Por eso, incluso con una derrota, seguirá muy bien posicionado para avanzar.
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Tabla de posiciones del Grupo B
Cómo se juega la última fecha del Grupo B
La tercera fecha del Grupo B se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo.
- Canadá vs. Suiza
- Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026
El Grupo B puede tener escenarios de empate en puntos, especialmente si Canadá pierde y Bosnia y Herzegovina gana su partido.
Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.
El orden de desempate es:
- Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.
- Diferencia de gol en esos partidos.
- Goles convertidos en esos partidos.
- Diferencia de gol general del grupo.
- Goles convertidos en todo el grupo.
- Conducta deportiva.
- Ranking FIFA.
En resumen
Si Canadá gana, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final comom primero del Grupo B.
Si Canadá empata, quedará con 5 puntos y también avanzará a la siguiente ronda como ganador de la zona por diferencia de gol.
Si Canadá pierde, seguirá con 4 puntos y deberá mirar el resultado de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar para confirmar si termina segundo o si necesita los criterios de desempate.