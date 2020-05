Costly: "Noel se equivocó en un partido y Pinto casi lo mata, es un prepotente"

El referente de la selección nacional de Honduras, Carlo Costly, puso punto final a su disputa verbal con Jorge Luis Pinto, pero no sin antes volver a lanzar unos cuantos dardos al ex director técnico de la bicolor.





El actual delantero del Platense de la Liga Nacional aseguró que el colombiano era "prepotente", y que el no estuvo dispuesto a aguantar lo mal tratos a los que eran sometidos los futbolistas del conjunto nacional en aquel entonces.





Carlo Costly, mundialista con Honduras en Brasil 2014.





Al mismo tiempo, también contó porque Noel Valladares desistió de seguir jugando para la selección en aquel proceso, que para él era el último en su carrera. “Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay que pararse para que ningún entrenador venga a tratarlos mal como este jodido ese (Jorge Luis Pinto) que vino a tratar mal a Noel Valladares y lo retiró" empezó contando.





"Fue en el partido ante Guatemala (amistoso en el 2016). Noel se equivocó y casi lo mata, es una cosa de locos esa" acusó. Y siguió: “Sabiendo que Noel es un tipo que se mataba por la camisa de Honduras, después de ese partido le echó la culpa por ese juego perdido, lo regañó y por eso Noel dijo, 'hasta aquí no más' y se retiró de la Selección nacional" aseguró el 'Cocherito'.





"Noel no quiere meterse en polémica, por eso no lo dijo, yo voy de frente y no me le quedó callado a nadie; a raíz de eso Noel Valladares renunció a la Selección. Pinto es muy prepotente, orgulloso, y agrandado; la mayoría de jugadores estan de acuerdo conmigo pero no hablan para no meterse a polémica”, concluyó.