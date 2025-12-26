Qué pasa si Municipal gana, empata o pierde contra Antigua GFC en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025

Municipal se aferra a su estadio, su historia y su gente para intentar una remontada épica en la final ante Antigua GFC. El 2-0 en contra de la ida obliga al equipo rojo a buscar una noche perfecta si quiere levantar el trofeo del Apertura 2025 en El Trébol.

Qué pasa si Municipal GANA la final de vuelta

Todo depende de por cuántos goles gane:

Si Municipal gana por un gol , no le alcanza : el global seguiría siendo favorable a Antigua y el campeón sería el equipo colonial.

, : el global seguiría siendo favorable a Antigua y el campeón sería el equipo colonial. Si Municipal gana por dos goles , la serie queda empatada en el global y la final se va a prórroga . Si tras los 30 minutos extra sigue la igualdad, el título se decide en los penales .

, la serie queda en el global y la final se va a . Si tras los 30 minutos extra sigue la igualdad, el título se decide en los . Si Municipal gana por tres o más goles, logra la gran hazaña: da vuelta el global y se consagra campeón del Apertura 2025 al término de los 90 minutos.



Es decir, el Rojo necesita ganar sí o sí, y mientras más amplia sea la diferencia, mejor: con dos goles al menos fuerza tiempo extra; con tres o más levanta la copa directamente.

Qué pasa si Los Rojos EMPATAN la final de vuelta

Si el encuentro termina empatado por cualquier marcador, el golpe es durísimo para la afición escarlata: el campeón será Antigua GFC.

El global se mantendrá a favor de los coloniales gracias al 2-0 construido en el Pensativo.

No hay tiempo extra ni penales en este caso porque no se iguala la serie; simplemente se consuma la superioridad de Antigua en el agregado.



Qué pasa si Municipal PIERDE la final de vuelta

Si Municipal pierde en El Trébol, el desenlace es categórico: Antigua GFC será campeón y habrá defendido su corona con autoridad.

La derrota ampliará aún más la diferencia global en favor de los Panzas Verdes.

La fiesta se trasladará a la ciudad colonial, donde se celebrará un bicampeonato histórico.

En resumen, para Municipal no hay margen de especulación:

Empatar o perder significa ver a Antigua dar la vuelta olímpica.

significa ver a Antigua dar la vuelta olímpica. Ganar por un gol no basta.

no basta. Ganar por dos lleva todo a la prórroga (y quizás a penales).

lleva todo a la prórroga (y quizás a penales). Ganar por tres o más es el único camino para que El Trébol explote celebrando la estrella 33.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Municipal vs. Antigua GFC por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 27 de diciembre de 2025

sábado 27 de diciembre de 2025 Hora: 6:00 p.m. (hora de Guatemala)

Estadio: Manuel Felipe Carrera – El Trébol, Ciudad de Guatemala