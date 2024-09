Nicholas Hagen atraviesa un gran presente tanto a nivel individual como colectivo luego de conseguir el título de la Leagues Cup con el Columbus Crew. El portero de la Selección de Guatemala fue parte importante de la competencia que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX.

Con una nueva doble fecha FIFA, el nacido en la Ciudad de Guatemala dejó en claro que también sigue en un alto nivel con la Azul y Blanco. Fue clave en la victoria de la Selección por 3-1 ante Martinica atajando un penal cuando el partido todavía iba 2-1 en favor de los de Luis Fernando Tena, lo que podría haber significado la igualdad de la visita.

De esta manera, Guatemala se quedó con los tres puntos en la primera jornada de la Liga de Naciones Concacaf por el grupo A. Luego de la victoria, Hagen habló en zona mixta y se refirió contra lo que tendrán que batallar ante Costa Rica y que lo sufrieron también ante Martinica.

¿Qué dijo Nicholas Hagen antes del duelo frente a Costa Rica?

Analizando la actuación de Guatemala ante Martinica, a Nico le preguntaron por qué le costó tanto a la Azul y Blanco y apuntó especialmente contra el estado del campo de juego del Doroteo Guamuch.

“Sabemos que cuesta en este campo, es difícil. Como sea verde no significa que esté bueno. Desde que salimos a calentar estaba suave, no sabes qué hacer. Te tienes que adaptar rápido. Me cansé de decirlo, cambiamos de campo y en otros lugares jugamos mejor. No es casualidad“, advirtió Hagen sobre el terreno de juego.

Está claro que para el portero guatemalteco es el principal motivo por el que la Azul y Blanco no puede desempeñarse de la mejor manera. Justamente el próximo encuentro será ante Costa Rica y en el mismo campo de juego, el Doroteo Guamuch.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Guatemala y Costa Rica?

Por la segunda fecha de la Liga de Naciones Concacaf, la Azul y Blanco y Los Ticos se medirán el próximo lunes 9 de septiembre desde las 20 horas en tierras guatemaltecas.