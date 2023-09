Alexander y Larín y Darwin Cerén charlaron para Diario El Salvador, donde ambos fueron cuestionados acerca de su regreso a la Selección Nacional, tras la última convocatoria del entrenador Rubén De La Barrera quien desea ver a los dos experimentados futbolistas.

En el caso de Cerén, había estado apartado de los llamados del entonces armado de Hugo Pérez, luego de estar involucrado en un acto de indisciplina en septiembre y por ende no fue a la Copa Oro, por lo que fue sancionado y luego ya no fue considerado.

“Siempre es una alegría grande ir a la selección. Esta es una nueva oportunidad que quiero aprovechar. No tenemos miedo, sabemos a lo que vamos. Igualmente, sabemos que no estamos en una lista definitiva, simplemente es un llamado provisional. Hay que ir y demostrarle al nuevo entrenador que podemos ayudar. Hay que ganarse la confianza de él”, dijo Cerén

Larín tampoco estaba en La Selecta desde el año pasado, pero su no convocatoria era más por el bajo rendimiento que tuvo, pero el mismo defensor había mencionado que ya había charlado con Pérez de su regreso y ahora se confirmó con la llegada De La Barrera.

“Ahora a la selección lo cita el rendimiento de cada quien. Quién sabe por qué me convocaron ahora, pero estoy citado y hay que tratar de dar lo mejor. Con el anterior seleccionador, Hugo Pérez, ya venía platicando sobre mi posible llamado, nada más era de tiempo. Yo siempre fui positivo, nunca critiqué cuando no era citado. Cuando no me llamaron, siempre fui un salvadoreño más apoyando a la selección. Estoy tranquilo y ahora que regresamos, hay que ver con qué nos encontramos”, finalizó.