Rubén De La Barrera dio a conocer su primera convocatoria como entrenador de la Selección de El Salvador, esto para el campamento que se hará previo a la próxima Fecha FIFA, pero a casi un día de esta publicación, ha generado varios comentarios, donde no faltaron los negativos.

El panelista de El Gráfico TV, Bruno Porzio, criticó fuertemente la decisión del nuevo estratega de La Selecta, a la que tildó de “prehistórica”, debido a la presencia de varios nombres que ya estaban al margen en la era de Hugo Pérez.

“No entiendo bajo que justificación, bajo que parámetros. Quiero saber quién hizo esta lista; esta lista no la pudo haber hecho el técnico ¿quién le dio las referencias para meter toda esta cantidad de jugadores?“, dijo el periodista.

“Están convocados otra vez estos personajes nefastos que ya formaron parte de la selección nacional y no se hizo nada con ellos. Para unos partidos funcionan y para otros no dan la talla, no dan el ancho“, agregó.

“Estoy extremadamente decepcionado, desanimado y triste por este listado. Se me revuelve el estómago al ver esta convocatoria prehistórica que se ha hecho. No beneficia nada al fútbol salvadoreño“, finalizó.