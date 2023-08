Álex Larín,rompe su silencio y revela una perspectiva intrigante sobre su relación con Milton Tigana Meléndez, entrenador y también directivo de Alianza, incluso no dudó en responsabilizarlo de su salida de los paquidermos y que lo obligaron a buscar otro club.

Larín resuena con una mezcla de decepción y resiliencia mientras comparte cómo se sintió traicionado por Tigana. El jugador narra cómo las sombras de la desconfianza cayeron sobre su relación con el entrenador y es por eso que ya no continuó.

“Me sentí traicionado. Yo quería ayudar al equipo pero con el club no tengo nada, si lo dije que las excusas que puso Tigana sobre mi salida no tenían que ver con lo deportivo y era mejor decir la verdad que no entraba en sus planes y no queriéndome poner en contra a la afición de Alianza”, dijo Larín a El Gráfico.

“El tema económico no fue problema pero con mis ex compañeros tengo buena relación y algunos se alegraron por mi en mi llegada al Águila. Un jugador no está por encima del club, me tocó salir por la puerta de atrás, nadie es indispensable. Ahora estoy en un equipo con historia y me debo a ellos, ser un profesional y cumplir los objetivos”, agregó.

Sobre sus razones de fichar por Águila comentó: “Tuve ofertas pero me puse a analizar qué tanto me podía ayudar estar en equipos que no son competitivos. Analicé la situación y la posibilidad en Águila y no lo pensé tanto, vi los panoramas y el plantel que tienen y su proyecto”.