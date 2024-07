Alexander Larín fue el capitán de El Salvador en la victoria de ayer contra Guatemala, el resultado lo dejó satisfecho, pero en especial por el apoyo que recibió en Estados Unidos, en el que afirmó que es diferente a jugar en dicho país que en el estadio Cuscatlán.

Larín fue claro en decir que siente más cariño cuando van a jugar a tierras estadounidenses, algo distinto a lo que se vive en su país, en donde comentó que la crítica es excesiva, pro lo que espera que esto pueda cambiar por el bien de la Selección Nacional.

La crítica a la afición

“Yo soy sincero, llevo años en la selección, casi 14 años en la selección y la verdad que siempre que venimos acá a Los Ángeles la gente nos hace sentir como en El Salvador. Incluso me atrevo a decir que recibimos más cariño que en El Salvador, a veces en El Salvador vos sabes que la gente nos mata, quiérase o no, no se quita la camisa de los clubes sino que critica mucho a la selección, creo que la selección hay que cuidarla”, dijo.

“La selección es de todos, siempre lo he dicho y ojalá que eso en un momento cambie y que comencemos a jalar todos para el mismo lado. Así que el objetivo como todos lo sabemos es el Mundial, prácticamente ahí están las posibilidades y nosotros no nos vamos a matar para poder conseguir un boleto”, agregó.

Acerca de los regalos que dio opinó: “La verdad que siempre le he dicho que yo en un momento estuve de ese lado, así que mientras esté en mi alcance poder regalar todo, yo siempre lo voy a regalar, creo que prácticamente la gente acá como te digo te da ese calor salvadoreño y nosotros somos muy agradecidos con ello”

La victoria ante Guatemala

“La verdad que (estoy) contento por ganar el partido, es a lo que veníamos, sea como sea tenemos que ganar. La verdad que (hay que) respetar también a Guatemala porque están haciendo bien las cosas. Se nota en el terreno de juego, la verdad que ahí nosotros estamos también acoplándonos a la idea del profe”, finalizó.