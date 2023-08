Alexander Larín es uno de los salvadoreños con mayor recorrido en el extranjero, en el 2014 fue parte de Herediano de Costa Rica, donde tuvo la oportunidad de coincidir con Leonel Moreira de Alajuelense y es por eso que le pidió un favor luego que se diera el fichaje de Leonardo Menjívar.

“Él es un jugador bastante desequilibrante y dinámico. Tiene ahí jugadores con mucha experiencia a su lado, como Celso Borges y Joel Campbell. Tengo amigos en la liga. Salimos campeones en Herediano con Leonel Moreira, su portero, y le he recomendado a Leo, que me lo traten bien y que me lo apoyen, porque es el futuro de nuestro país”, dijo Larín.

Acerca de lo que piensa de este movimiento opinó: “Estoy muy contento de que se le haya concretado esa oportunidad a Leo Menjívar. La Liga es un equipo con mucha historia en Costa Rica. Yo tuve la suerte de jugar en Herediano”.

“No es fácil salir campeón en Costa Rica. Le deseo lo mejor a Menjívar. Se necesita mucha personalidad para enfrentar el torneo en Costa Rica y eso es fundamental ahora en el fútbol. Aunque él esté bien, debe demostrar esa rebeldía, para dejar claro por qué es un legionario”, finalizó.

Mejívar de 21 años tendrá su primera experiencia en el futbol extranjero, tras llegar a Alajuelense de Costa Rica, su formación y debut como profesional fue en el Chalatenango de su país.