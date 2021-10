FAS y Municipal Limeño se enfrentarán hoy en la jornada 15 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. El cotejo será clave para ambos ya que los tigrillos, escoltas con 26 puntos, quieren cortar su mala racha para seguir arriba de 11 Deportivo. Lo cucheros, en cambio, están urgidos por sumar de a tres para tomar distancia de Metapan ya que están igualados en 8 unidades, aunque estos son colistas por tener peor diferencia de gol.

FAS vs. Municipal Limeño: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se llevará a cabo hoy, domingo 24 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio Quiteño y será transmitido por Tigo Sports . Los jueces del encuentro serán Edgar Ramírez (árbitro central), Juan Zumba, Emilio Villalta (asistentes 1 y 2, respectivamente) y José Castillo (cuarto árbitro).

FAS vs. Municipal Limeño: cómo llegan los locales

"Veníamos por un mejor resultado, pero no se nos debe olvidar que jugamos con un equipo bien complicado desde que llegó el profesor Víctor Coreas", dijo Jorge Ridríguez tras el empate 0-0 de sus tigrillos con Jocoro, cotejo en el que no pudieron marcar al igual que en las derrotas previas vs. Águila y Santa Tecla (0-1). A pesar de esto, son los escoltas. Y deben ganar para no cederle su plaza a 11 Deportivo, tercero con 24.

Los auriazules de Giovannie Trigueros no están atravesando un buen momento en la Liga Nacional. Recién sumaron su primer triunfo en el torneo en la fecha 8, ante Águila (1-0). En total, empataron cinco juegos y perdieron ocho, unas cifras alarmantes. Vienen de caer 0-1 ante Platense y 0-3 contra Alianza e igualar 1-1 con Once Deportivo y Firpo. Por ahora, están delante de Metapán gracias a la diferencia de gol (-16 y -18, respectivamente).

FAS vs. Municipal Limeño: último partido entre ambos

El último choque entre ambos equipos se produjo el 14 de agosto, en la jornada 4 del presente Apertura. Y finalizó con una goleada 3-0 de FAS, con goles de Luis Peralta, Guillermo Stradella y Claivyn Zúniga.