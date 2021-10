Firpo vs. Alianza medirán fuerzas hoy en la fecha 15 del Apertura 2021 de El Salvador. Conoce a qué hora y por qué canal ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

Firpo vs. Alianza: cuándo, dónde y por qué canal ver el cruce de hoy por la fecha 15 del Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador

Firpo recibirá hoy a Alianza en la jornada 15 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador en lo que será otra edición del derbi oriental . Los albos no piensan soltar la punta, la cual ostentan de forma holgada con 33 puntos; y para seguir ampliando la diferencia con los de abajo deben ganar. La escuadra pampera está sexta y empatadada en 19 unidades con Santa Tecla y Platense, por lo que un triunfo le ayudaría en la pelea por escalar posiciones.

Firpo vs. Alianza: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará hoy, domingo 24 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio Sergio Torres Rivera y se podrá ver por Canal 4 TCS . La terna arbitral la compondrán Germán Martínez (juez central), Rafael Mendez (asistente 1), Luis Hernández (asistente 2) y Santos Zamora (cuarto árbitro).

Firpo vs. Alianza: cómo llegan los usulutecos

Los dirigidos por Roberto "Toto" Gamarra quieren cortar la mala racha en Usulatán, ya que allí ganaron un sólo cotejo de seis. Empero, están entre los ocho mejores y clasificarían a la fase final. Vienen de caer 1-2 ante Firpo, vencer 3-1 a Platense e igualar 1-1 con Limeño. Este derbi será especial: quieren sacarse la espina de la última semifinal perdida en los penales.

Firpo vs. Alianza: cómo llegan los paquidermos

Como en las últimas jornadas, los de Milton "Tigana" Meléndez tienen bajas. Esta vez, quienes no estarán son Jonathan Jiménez , Oscar Cerén -lesionados- e Isaac Portillo , aunque Narciso Orellana está en duda. Sin embargo, no pierden hace once partidos: sacaron dos empates y nueve triunfos, como por ejemplo los de las últimas jornadas: 4-0 a Platense y 1-0 a Chalatenango.

Firpo vs. Alianza: último partido entre ambos

El último cruce entre ambos albos y pamperos se produjo el 15 de agosto, en la jornada 4 del vigente Apertura. Aquel día, Alianza y Firpo empataron 2 a 2. Los goles locales los marcaró Víctor Arboleda, mientras que Wesley da Silva y Luis Canales hicieron lo propio para la visita.