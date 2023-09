El triunfo de Alajuelense contra Deportivo Saprissa en el Clásico se vio opacado por los insultos racistas que sufrieron algunos jugadores del Morado. Kendall Waston y Javon East revelaron que recibieron este tipo de agresiones y denunciaron la actitud contra la UNAFUT. Otro que se involucró fue Hernán Medford.

El ex entrenador de Herediano se mostró muy molesto tanto con el arbitraje como también con la organización del torneo por no evitar que siga sucediendo esto. Las declaraciones fueron dadas en el programa Tercer Tiempo, del canal Opa.

“Qué tristeza, qué vergüenza, qué basura. Son racistas, dejemos de medias tintas, son racistas, el que grita en contra de una persona de un color, sea negro, chino o blanco es racista. Es un maldito racista”, comenzó declarando Hernán Medford ante la prensa.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre el arbitraje de Alajuelense vs. Saprissa?

Medford le apuntó al árbitro también: “Da tristeza, lo podridos que están de mente, estar viviendo este tipo de cosas en nuestro país, no porque lo dijo Javon East, porque hasta Campbell del equipo contrario escuchó y dijo ‘sí lo escuché’. Entonces Mattus, ¿dónde estabas? Pará el partido, el cuarto árbitro ¿dónde estaba?”.

Para finalizar, le apuntó a la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División: “Unafut, dejémonos de tantas cosas, pa’ que salen hablando, ¿por qué no toman acciones? Se los dije, mucha campañita, hablemos como ticos, mucha vara, mucha cosa, mucho enredo, de todos los días, en todos los partidos vamos de campaña en campaña. Unafut, sus campañas no están funcionando, son un desastre. Sí, estoy enojado, y el que no esté enojado como costarricense, como sociedad, que triste. Sus almas están podridas”.