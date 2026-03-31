Gianni Infantino le manda un contundente mensaje a Costa Rica tras el papelón ante Irán pensando en el Mundial 2026

El golpe que recibió la Selección de Costa Rica en Turquía dejó secuelas que van más allá del resultado. En el segundo amistoso del ciclo de Fernando Batista, la Tricolor cayó 5-0 ante Irán, una selección ya clasificada al Mundial 2026, en una actuación que generó fuertes cuestionamientos por el nivel mostrado.

El partido, disputado en el Mardan Stadyumu de Antalya, fue seguido de cerca por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien observó desde las gradas una de las presentaciones más flojas del equipo en los últimos tiempos.

El contexto era exigente, pero la respuesta quedó muy por debajo de lo esperado. Costa Rica venía de un empate 2-2 ante Jordania en el debut del nuevo proceso, donde al menos mostró capacidad de reacción. Sin embargo, frente a Irán, el equipo nunca logró meterse en partido, fue superado en todas las líneas y terminó dejando una imagen preocupante pensando en lo que se viene en el camino hacia la Copa del Mundo.

El mensaje de Infantino sobre el partido de Costa Rica

La presencia de Infantino le dio un peso adicional al encuentro. No era un amistoso más. El máximo dirigente del fútbol mundial estuvo atento a lo que sucedía en cancha, en un contexto donde varias selecciones ajustan detalles de cara al Mundial 2026. Tras el partido, el presidente de la FIFA utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje que, aunque diplomático, no pasó desapercibido en el entorno costarricense.

“Fue un placer asistir al partido amistoso internacional entre Irán y Costa Rica en el Mardan Stadyumu de Antalya, donde la selección iraní logró una impresionante victoria por 5-0. Felicidades a la República Islámica de Irán por su gran actuación mientras continúan los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó Infantino, destacando principalmente el rendimiento del conjunto asiático.

El mensaje continuó con una reflexión más general sobre este tipo de encuentros. “Partidos como estos son oportunidades importantes para generar impulso, fortalecer el trabajo en equipo y seguir inspirando a los aficionados de cara al mayor escenario del fútbol”, agregó, en una frase que puede leerse también como un llamado indirecto a Costa Rica para tomar nota de lo ocurrido.

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Esto dijo Infantino sobre Costa Rica

Finalmente, el dirigente también dedicó unas palabras a la Tricolor. “Enhorabuena también a Costa Rica por su esfuerzo, y gracias a todos los presentes en Antalya por apoyar este partido amistoso internacional”, concluyó. Una mención breve, en contraste con el énfasis puesto en Irán, que refleja el impacto de una derrota que dejó mucho para analizar en el inicio del proceso de Bocha Batista.

Datos Claves

La selección de Irán venció 5-0 a Costa Rica en un amistoso en Turquía.

venció 5-0 a en un amistoso en Turquía. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , presenció el partido en el Mardan Stadyumu .

, presenció el partido en el . El equipo dirigido por Fernando Batista venía de empatar 2-2 contra Jordania previamente.