Se anuncia nuevo formato para completar la Liga Concacaf 2020

La Liga Concaf tendrá otro formato para lo que resta de la competición.

La Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol dio a conocer hoy un nuevo formato para las rondas finales de la Liga Concacaf 2020, en las instancias de cuartos de final, semifinales y gran final, las cuáles ahora serán a un solo partido y no a dos como se había anunciado cuando se definió el calendario.

Según se dio a conocer, solo para esta edición, el criterio de clasificación para la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 será modificado, por lo que habrá variante en el formato de competencia, buscando que haya una menor cantidad de partidos y reducir los viajes de los clubes debido a la pandemia.

Para definir que equipo será local en las series, se estará teniendo prioridad con el mejor clasificado según el Ranking de Clubes de la Concacaf, tal como se basó para definir a los equipos anfitriones en la ronda preliminar y los octavos de la competición, que ya se comenzaron a definir desde hace unas semanas.

El otro cambio

Los ganadores de las llaves de cuartos de final y por ende los que clasificarán a semfinales, seguirán asegurando su participación la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, mientras el cambio más significativo se dará para los otros dos cupos. Porque ahora, los perdedores de dicha llave avanzarán a un repechaje, el cual será a un solo partido y los ganadores estarán en la competición del área.

Concacaf dio a conocer que por el momento no ha definido las fechas de las rondas finales de la SCL 2020 y las estará definiendo en los próximos días. Cabe recordar que, debido al cambio de fecha del Alajuelense vs Cibao de la ronda preliminar, San Francisco de Panamá aún no sabe cuando jugará ante el ganador del encuentro antes mencionado.

Esta es la programación de los siguientes juegos de la Liga Concacaf:

Ronda Preliminar:

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

18:00 (17:00) LD Alajuelense (CRC) vs. Cibao FC (DOM)

Octavos de Final

Martes, 3 de noviembre de 2020

20:00 (20:00) Tauro FC (PAN) vs Forge FC (CAN)

22:15 (21:15) CD Marathón (HON) vs Antigua GFC (GUA)



Miércoles 4 de noviembre de 2020

20:15 (19:15) Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

22:30 (21:30) Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON)



Jueves, 5 de noviembre de 2020

18:00 (18:00) Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI)

20:15 (19:15) CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:30 (21:30) CD Olimpia (HON) vs Managua FC (NCA)