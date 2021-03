Bolaños: “Los que van a estar con nosotros, bienvenidos y los que no, que sigan criticando”

Christian Bolaños habló luego de la nueva derrota que tuvo Saprissa, esta vez contra Grecia.

Deportivo Saprissa sumó su tercer partido consecutivo sin poder ganar luego de caer la tarde de hoy 1-2 en condición de local contra Grecia, en la actividad de la duodécima jornada y que lo hace perderle la huela a la Liga Deportiva Alajuelense, que es más líder que nunca luego de su contundente victoria contra Pérez Zeledón.

Christian Bolaños, uno de los veteranos del Monstruo Morado, dio la cara por el equipo y mandó un contundente mensaje a los aficionados del equipo, luego de las criticas que han existido en las últimas semanas, así como pedir apoyo al entrenador Roy Myers, que ha sido el principal objeto de los señalamientos.

“No estamos contentos, pero en esto del futbol no se sabe que va a pasar al final. Los que van a estar con nosotros, bienvenidos sean y los que no, pues que sigan criticando. De parte nuestra vamos a intentar mejorar, así es esto, nos ganó bien Grecia, no se puede decir nada, felicitarlos a ellos y seguir mejorando”, dijo a FUTV al finalizar el juego.

“Saprissa siempre busca el liderato, este campeonato con un cambio de entrenador no es sencillo, Roy viene acá con la mejor disposición, nosotros estamos intentando acoplarnos a la idea de él, pero no es fácil, la gente tiene que entendernos un poquito también. Aquí no vamos a poner excusas, las cosas son así y lo que si podemos decir a la afición es que vamos a intentar llegar a las finales, clasificar y pelear por la 36”, finalizó.

El Monstruo Morado quedó posicionado en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, a 10 del líder Alajuelense que continúa con paso arrollador. Saprissa solamente ha ganado cuatro partidos, empatado seis y perdido dos.