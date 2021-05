Mauricio Wright apunta contra Johan Venegas: "Simula e inventa mucho"

Luego de la victoria del Saprissa por 4-3 ante Alajuelense, Mauricio Wright se mostró muy molesto con el arbitraje y particularmente con Johan Venegas.

Tras una muy irregular primera parte del Clausura 2021, Saprissa dio la sorpresa y le sacó el invicto a Alajuelense en la semifinal de ida. Los Morados ganaron 4-3, un partido en el que llegaron a estar 3-0, e intentarán dar la sorpresa en la vuelta. Pese a la victoria, Mauricio Wright salió muy enojado con el arbitraje.

Hugo Cruz expulsó a Ariel Rodríguez por doble amarilla y a Kendall Waston en el último tanto del club Manudo. El defensor iba a patear al balón con bronca por el gol recibido y terminó rosando a Johan Venegas, quien exageró el golpe y logró que le saquen la tarjeta roja al ex-Cincinnati.

Wright salió apoyar a sus jugadores primero: “A mi no me puede molestar la reacción de los jugadores, mostraron ADN que hay acá en la institución, los jugadores se desesperaron un poco, la jugada de Kendall Waston, no tiene intención de golpear. tenemos que controlar un poco esas situaciones, esa intensidad, ese juego que se mostró es lo que necesitamos".

Luego, el entrenador del Saprissa se metió con Johan Venegas y con el arbitraje por su mal rendimiento en el partido de ida de las semifinales: "El otro muchacho simula e inventa mucho. El arbitraje se volcó poco a poco después del 3-0 se crece un equipo grande como Alajuela. El árbitro no estuvo a la altura para ninguno de los dos lados”.

Para finalizar, Mauricio decidió reiterar que los Manudos siguen siendo los candidatos a quedarse con el pase a la final: “La Liga aún es favorita, a la Liga no se le puede quitar méritos, han hecho una gran temporada, Alajuelense es el equipo que lo viene haciendo de gran manera, viene un cierre muy complicado”.