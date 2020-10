La reacción del Choco Lozano tras la victoria del Cádiz ante el Real Madrid

Luego de darle la victoria al Cádiz con su gol, Anthony Lozano habló con la prensa sobre el triunfo frente al Real Madrid.

Después de mucho sufrir, el Cádiz logró quedarse con el triunfo ante Real Madrid. Anthony Lozano fue el protagonista principal con su gol que valió los tres puntos históricos que consiguieron como visitantes. Nunca en toda la historia del club español habían podido ganarle al Merengue en su estadio.

Tras el gran logro, el Choco habló con la prensa sobre la victoria: "Es algo histórico, le damos gracias a Dios por ganar aquí. No fue fácil, hicimos un gran trabajo defensivo. En la primera parte tuve alguna ocasión para abrir el marcador, pero lo importante es que sumamos tres puntos históricos para nosotros. Nos marca una pauta para saber lo que podemos seguir consiguiendo".

Y agregó: "Real Madrid tiene los mejores jugadores del mundo, pero sabíamos que íbamos a tener alguna ocasión. Nos mostramos que somos muy solidos y tuvimos el partido más que claro. Este fue nuestro estilo de juego, somos un equipo que sabe sufrir y aguantar. Tarde o temporano sabemos que vamos a tener la posibilidad de marcar. Le podemos competir a los grandes rivales".

Antes que finalizará la primera parte, Sergio Ramos impactó duramente contra la espalda de Anthony Lozano y lo obligó a salir de la cancha. Al catracho le consultaron y evitó responder como se encontraba: "Ha sido un golpe fortuito, me dio con la rodilla. No pude seguir. Esperaba que el segundo tiempo pudiera, pero una vez que te enfrías el golpe no se te va más".

El jugador mostró mucho dolor cuando intentó regresar al campo de juego y tuvo que ver los minutos finales desde el banquillo. Hoy le realizarán algunos estudios para verificar el grado de lesión que tiene. Por el momento, no sería nada grave lo que sufrió el legionario hondureño.