Héctor Vargas destroza a Fabian Coito: "Se va seis meses y luego vende humo"

Héctor Vargas, entrenador de Marathón, fue muy crítico con Fabián Coito por el empate de Honduras ante Nicaragua.

Siguen las repercusiones por el empate agónico de Honduras frente a Nicaragua. El entrenador Fabián Coito es el centro de las críticas por el resultado obtenido en un encuentro que tuvo la particularidad de que los pinoleros jugaron casi todo el transcursio del partido con uno menos y aún así, fueron superiores dentro del campo de juego.

A la lluvia de detracciones se sumó Héctor Vargas. El entrenador de Marathón destrozó con su opinión al estratega uruguayo: "Esto es como cuando vos te vas de tu casa, se te pierde una cosa y culpas al guardia porque se te perdió algo.Sí, es responsable él y vos también porque te fuiste. Si yo me quedo y hago las cosas bien, como lo hizo Pedro Troglio, y estoy todo el día metido, trabajo con los jugadores porque tengo el presupuesto para hacerlo, un hotel para trabajar, no tengo ninguna duda que se le hubiese metido 10 goles a Nicaragua".

También se mostró molesto por la decisión de Fabián Coito de haberse ido a Uruguay a pasar la pandemia: "Si te vas seis meses, luego vendés humo con el tema de ir a culpar a todos los clubes, no le vas a ganar ni a Nicaragua, eso está más claro que nunca. No le vengamos a echar la culpa al calendario. Hay cosas que no se pueden justificar; lo ideal era quedarse".

Y para finalizar declaró en su entrevista con Diario Diez: "Coito tuvo un hotel a disposición, una cancha a disposición y podría haber tenido salvoconducto que lo podrían haber conseguido y el equipo hubiese trabajado. Para mí fueron seis meses perdidos y ahora vamos a justificarlo de alguna manera echándole la culpa a todo, menos a ellos mismos".

Vargas se mostró muy enojado por el empate de Honduras, pero claramente le molestó más que el entrenador uruguayo haya dado a entender que el problema fue la Liga Nacional. Las críticas de su viaje a Uruaguay durante la pandemia vienen desde que tomó la decisión de emigrar por seis meses. Con buenos resultados en los próximos partidos, todo esto quedará atrás y podrá pensar en un futuro más tranquilo y sin tanta polémica.