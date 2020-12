Guatemala quiere nacionalizar a un delantero mexicano para la Selección Nacional

La Selección de Guatemala piensa en reforzar su ofensiva con la experiencia del jugador nacido en México.

La Selección de Guatemala tiene los objetivos más que claros para el 2021, luego de un año muy atropellado por la pandemia del Coronavirus, el estratega Amarini Villatoro junto a todo el cuerpo técnico también están buscando poder ampliar las opciones en los jugadores seleccionables para la Selección Nacional y para ello, puedan hacerlo con un mexicano.

Recordemos también que desde la llegada de Villatoro a la Selección, en este 2020 ha hecho debutar a varios jugadores, así como otros han recibido su primer llamado. Tomando en cuenta para que el seleccionador nacional no hay ningún jugador intocable y que cualquiera que lo demuestre puede ganarse el puesto.

Jugador mexicano podría jugar con Guatemala

Al parecer Guatemala está haciendo todo lo posible para nacionalizar a Carlos Kamiani Félix quien registra unos 200 goles en 400 partido. Actualmente juega en el Deportivo Iztapa Nació en Sinaloa y tiene 35 años de edad, además ya posee 5 años ininterrumpidos en tierras guatemaltecas. A pesar de tener una edad avanzada, su experiencia le podría aportar mucho a los chapines.

“Trato de trabajar para mejorar y he tenido una mentalidad positiva siempre, también cuando me va mal. Obviamente es una motivación extra escuchar el rumor de que podría existir una nacionalización para poder estar en la Selección. Lo más importante es que tengo que estar bien, en un buen momento, seguir haciendo goles”, confesó Kamiani para ESPN.

“He tenido contacto con Amarini y hemos hablado de la papelería, me ha preguntado si tengo ganas de ponerme la camisola. Para mí sería un sueño, un honor y un placer vestir la camisola de Guatemala por todo lo que he vivido, por todos los años, porque le tengo aprecio. Obviamente, si me invitan a ser parte del proyecto lo haría con mucho gusto y con ganas de aportar", sentenció el jugador mexicano para ESPN.