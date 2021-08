Bryan Tamacas confirmó si seguirá o no en Alianza para esta temporada

Luego de ser una de las figuras de El Salvador en la Copa Oro 2021, Bryan Tamacas es buscado por diferentes clubes.

Dentro de las importantes puntos altos que dejó la selección de El Salvador en la Copa Oro 2021 está Bryan Tamacas. El lateral derecho de Alianza fue una de las grandes figuras que tuvo la Selecta durante el torneo y levantó el interés de varios clubres tanto de Centroamérica como de otras regiones.

Pese a la posibilidad de emigrar en este mercado de pases, el defensor aseguró que está completamente enfocado en los Paquidermos y no piensa en ningún traspaso. Además, agradeció el cariño que le están dando los aficionados en sus redes sociales desde que lo vieron destacarse con el combinado nacional.

"Gracias por todos sus mensajes pero no tengo ninguna oferta sigo en Alianza. Mi tweet fue algo personal. Si más adelante se vienen ofertas, el equipo sabrá. De igual forma, ellos (Alianza) saben cuales son mis pretensiones de volver a salir a jugar y siempre me han dicho que me apoyarán. Lo profesional es cumplir en estos momentos con Alianza y al final, si Dios quiere, habrá tiempo para eso”, declaró el futbolista en una entrevista con el medio oficial de Alianza.

Y agregó: “En los personal, feliz por lo que se me está dando. Agradecido por el cariño de la gente, porque cree en las capacidades de uno en lo que se puede ofrecer fuera del país. Eso no lo tengo en mis manos. Dios sabrá en que momento podré salir y por ahora estoy en Alianza, enfocado en ganar la 16”.

Para finalizar, Tamacas resaltó lo logrado por la Selecta en el torneo más importante de Concacaf a nivel selecciones: "Gracias a Dios tuve un buen desempeño en la Selección, en Copa Oro. Pero creo que sería egoísta menospreciar el trabajo de todos los compañeros, porque todos hicimos una gran Copa y demostramos que estamos para competir ante cualquier equipo”.