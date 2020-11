Guzmán le responde a los críticos: "Por algo tengo tres mundiales"

Tras marcar en el triunfo ante Herediano, David Guzmán le contestó a la prensa que lo estaba criticando por su rendimiento en el Saprissa.

Tras una temporada anterior sin muchos encuentros, David Guzmán está encontrando regularidad en el Saprissa. Walter Centeno confía en su experiencia y eso le dio frutos en el encuentro pasado ante Herediano. El mediocampista anotó a los 2 minutos de haber comenzado el encuentro y fue fundamental para la victoria por 3-2 ante el Team.

El centrocampista había sido muy criticado por la prensa en el último tiempo y, por eso, decidió salir a contestarle a sus críticos. El ex-Portland Timbers destacó los grandes logros que obtuvo durante su carrera, tanto a nivel clubes como a nivel selección con los mundiales en los que estuvo presente.

"Lo que diga la prensa o la gente, tendrán su opinión. Me gustaría que hablen con argumentos. Buenos o malos, somos seres humanos. Le guste o no le guste mi presencia a algunas personas, ahí estoy", declaró David Guzmán en conferencia de prensa y se dirigió directamente a los periodistas que lo criticaban.

Y agregó para destacar la carrera que supo armar en su carrera: "Por algo tengo tres mundiales y títulos en Saprissa. Yo trabajo para estar en la selección y en Saprissa. Mi trabajo no es el más bonito pero es lo que me toca hacer".

Para finalizar, Guzmán se refirió a las críticas que recibiía Saprissa por su rendimiento: "Todos somos libres de opinar. Si a usted o a los aficionados no les gusta lo que yo hago, es respetable. No somos vistosos, pero hago mi trabajo. Sé que tal vez no soy el mejor, no tiro caños, pero me siento satisfecho con lo que he hecho en mi carrera".