Deportivo Saprissa: un mes sin conocer la victoria y se prenden las alarmas

El Deportivo Saprissa cayó (1-0) ante Sporting San José y registra un mes sin conocer la victoria.

Luego de 14 fechas del Clausura 2021 en la Liga Promerica, el balance para el Deportivo Saprissa no es nada positivo y los datos así lo reflejan. Un juego que no convence, los resultados que no aportan demasiado y además, una destitución en el medio de Walter Centeno que al día de hoy, los Morados tal vez comienzan a extrañarlo. Ubicados en la tercera posición de la tabla general, son 11 puntos de ventaja que tiene Alajuelense, quien domina el torneo en el primer lugar.

El último duro golpe que recibió el Saprissa fue por la jornada 14 ante Sporting San José (1-0) como visitante y la crisis de los Morados comienza a empeorar. Roy Myers, el entrenador de los Morados, quiso hacerse cargo de esta situación y asumió la responsabilidad y emitió su opinión al respecto, asegurando que el hecho de no poder ganar es muy preocupante.

Roy Myers asumió la responsabilidad

“Me siento muy, muy responsable. Soy la persona que toma las decisiones y sí lo entiendo, pero bueno hay cosas buenas, están apareciendo algunos jugadores que tienen peso y no solo están por aparecer y en un plazo corto eso nos va a ayudar”, argumentó el exfutbolista costarricense.

Un dato muy preocupante

Además de que el Deportivo Saprissa lleva un mes que no conoce la victoria, de hecho en sus últimos cinco encuentros acumula dos derrotas y tres empates. Más allá de eso, el número que más preocupa, es que en lo que va de torneo, que son 14 jornadas disputadas, los Morados no saben lo que es ganar de visitante. Fuera de casa, no ha ganado un solo partido en este Clausura 2021.

Si miramos a la casa de en frente, pasa todo lo contrario, el conjunto de Alajuelense está muy tranquilo en la cima. El Saprissa antes de mejorar el juego, primero tendrá que comenzar a sumar de a tres unidades en cada partido y de esta manera, ir recuperando la confianza. Por lo pronto, el panorama es preocupante. Los resultados, podrán ser la medicina inmediata que necesite el equipo.