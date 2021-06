Hugo Sánchez se ofreció para dirigir al Real Madrid y las redes estallaron

Con la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid, los candidatos a tomar su lugar han comenzado a sonar en los medios y las rede sociales. El nombre de Hugo Sánchez "apareció" sobre la mesa y así lo confirmó él mismo desde El Chiringuito.

Hace unos días a través de un comunicado el Real Madrid confirmó la salida de Zinedine Zidane del equipo y de así dar por terminada la segunda etapa del francés en el banquillo de la Casa Blanca como su entrenador. Varios nombres ya han surgido para tomar su lugar, sin embargo, desde el programa El chiringuito de Jugones, el exjugador del Madrid y actual entrenador mexicano, Hugo Sánchez, admitió querer tomar ese puesto.

Hugo Sánchez tuvo una extraordinaria etapa como jugador del Real Madrid, con un total de 208 goles repartidos entre Liga, Copas locales y Copas internacionales. Un delantero determinante en el área rival, listo siempre para marcar. Sin embargo, una cosa es la historia como futbolista y otra como entrenador. Y para Hugo, desde el banquillo, no le ha ido tan bien y las redes sociales se lo hicieron saber.

¡Hugo Sánchez pidió ser el DT del Real Madrid!

"Me he entrevistado con Florentino Pérez y sabe que estoy dispuesto, no me tiemblan las piernas para ponerme enfrente de los jugadores. Como DT ya tuve la experiencia. Florentino, no te olvides de mí. Ya dirigí a equipos, ya salí bicampeón con pumas, dirigí a la Selección Mexicana en Copa Oro, Copa América. Y de esa manera estoy listo Florentino", expresó el entrenador mexicano Hugo Sánchez.

Sin embargo, en las últimas horas también ha comenzado a circular la información de que el elegido por Florentino, será el italiano Carlo Ancelotti, quien regresaría por un contrato de 3 años. Luego de haber conquistado la décima en la temporada 2013/2014 ante el Atlético de Madrid. Por este motivo, Hugo Sánchez fue criticado en las redes sociales por ofrecerse a dirigir a la Casa Blanca

¡Memes para Hugo Sánchez!

Los memes no perdonaron a Hugo Sánchez

Los memes no perdonaron a Hugo Sánchez

Por ende, en las redes sociales no quisieron perdonar a Hugo Sánchez creando hasta memes para el exjugador de la Selección de México y actual entrenador. Hugo Sánchez como e tuvo experiencia en México y España. Con los Pumas, Necaxa, Pachuca y la Selección mexicana. Mientras que en el viejo continente lo hizo en el Almería. Sin demasiada fortuna en el exterior ni con la Selección, solo pudo conquistar los siguientes títulos con los Pumas: Clausura y Apertura 2004.