Alajuelense recibe millonaria sanción por parte de Fedefutbol

La Fedefutbol anunció este martes las sanciones pertinentes al partido de vuelta de la final del Apertura 2020, casi todas dirigidas al Alajuelense y que se traducen en millones de colones.

Luego de siete años de sequía, finalmente Alajuelense se reencontró con el título de la Liga Promérica, tras vencer a Herediano en la final del Apertura 2020. Su campaña fue más que contundente, con 15 victorias (tres de ellas en los play-offs, dos ante el Team en los duelos decisivos); dos empates y tres derrotas.

La noche rojinegra se tiño con algarabía y felicidad. Caras que destilaban alegría y satisfacción por la recompensa de todo lo trabajado. Sin embargo, incurrió en numerosas faltas que la Fedefutbol no dejó pasar, por las cuales recibió una multa económica de 3.6 millones de colones.

Este castigo fue informado por el ente que regula el balompié tico, el martes por la mañana. Además, se encargaron de discriminar cada sanción: "100.000 colones (...) por permitir el ingreso de objetos no permitidos (bengalas) al estadio"; "500.000 colones (...) por no usar el panel oficial en la entrevista flash post partido" y "500.000 colones (...) al no garantizar el uso individual de la hidratación".

Por otro lado, cuatro puntos diversos engloban un millón de colones: por permitir el ingreso de personas no autorizadas a la gramilla al momento de la premiación; por irrespetar el distanciamiento social a la hora de efectuar la entrega del trofeo; por pasar el trofeo entre los jugadores al momento de la premiación y por permitir el ingreso de personas no autorizadas y sin acreditación de la UNAFUT al estadio.

Finalmente la mayor parte de la punición, una de 1.500.000 colones, corresponde a "que por cuarta ocasión en la temporada celebra una anotación con abrazos o contactos íntimos entre jugadores", de conformidad con "el artículo 54 quater inciso 1 punto 7".