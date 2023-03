Este jueves, la Selección de Panamá cayó 0-2 contra Argentina en la exhibición de la Copa del Mundo en el Estadio Monumental. Con goles de Thiago Almada y Lionel Messi, los locales lograron festejar a lo grande en un partido que parecía, por momentos, que los canaleros podían salir airosos con un empate sin anotaciones.

Y a pesar de que dentro de los 90 minutos, hubo varios sucesos relevantes, cuando culminó el encuentro también se pudo observar otros hechos. Incluido, los jugadores panameños buscando fotografiarse con los campeones y uno que otro, pidiendo la camiseta del rival.

Lo más curioso fue la acción que protagonizaron Jorge Serrano y Ronaldo Córdoba, que jugaron un “piedra, papel o tijeras”, para saber quién se llevaría la indumentaria del centrocampista, Enzo Fernández. La imagen, por supuesto, dio vueltas por las redes sociales y levantó múltiples comentarios, siendo el periodista hondureño, Gustavo Roca, uno de los que emitió su opinión.

Sin embargo, lo escrito por el comunicador no se tomó de forma nada agradable, puesto que lo calificó como “una vergüenza“. “No sé cómo llamarle a esto. ¿Vergüenza? Jugadores panameños se van al piedra, papel o tijera para decidir quién se queda con la camiseta de Enzo Fernández tras el Argentina – Panamá. No quiero matar a los muchachos, pero…”, dijo el catracho.

De inmediato, el comentario recibió infinitas respuestas, donde algunos apuntaban que, “vergüenza es ver a los jugadores de Olimpia recibiendo dinero del vicepresidente de Surinam“, refiriéndose al escandaloso video difundido durante un partido de Concacaf League.

Uno de los que se manifestó, fue el ex capitán de la Selección de Panamá, quien le respondió con un rotundo, “¿Y tú al menos sabes jugar piedra, papel o tijera?“.