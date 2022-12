Sergio Busquets anunció a través de sus redes sociales que no jugará más en la Selección de España. Diez días después de la eliminación de Qatar 2022, el mediocampista del FC Barcelona le puso fin a su etapa en La Roja, que comenzó hace 13 años y tuvo como cúspide la consecución del Mundial de Sudáfrica 2010.

Si bien Busquets no había confirmado que esta sería su última Copa del Mundo, la chance era concreta. Pero se especulaba con que, quizás, podría disputar las semifinales del Final Four de la Nations League en junio del próximo año contra Países Bajos. Finalmente, el ahora ex capitán de España, reveló su decisión a través de su cuenta de Instagram con un sentido video y un extenso mensaje.

"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo", comienza el escrito.

"También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs. Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos", agregó Busi.

"Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas", concluyó el futbolista de 34 años.

El mensaje de despedida de la Selección de España

La historia de Busquets y la Selección Mayor tuvo su primer capítulo el 1 de abril de 2009, en un partido clasificatorio para el Mundial 2010 que acabó en triunfo 2-1 ante Turquía. Y con el paso de los años, en los que tuvo rendimientos excelsos y añadió dos títulos a su palmarés: el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa 2012 de Polonia-Ucrania, el centrocampista se convirtió en una leyenda del fútbol español.

Pese a que Qatar 2022 marcó un final de camino poco feliz, fue la cuarta Copa Mundial que disputó el nacido en Sabadell, quien alcanzó a Andoni Zubizarreta, Fernando Hierro, Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Ramos.