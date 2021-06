Nelson Bonilla se perderá Copa Oro y la Champions Asiática

Hace algunos días atrás, El Salvador dio a conocer la prelista de convocados para la Copa Oro 2021. Pese a que podía llamar hasta 60 jugadores, el listado fue mucho más corto y tuvo ausencias importantes. La más llamativa era la de Nelson Bonilla, que había estado presentado en los últimos partidos por las Eliminatorias Concacaf.

Pese a que su rendimiento no era el mejor, Diego Henríquez había explicado que el atacante no estaba convocado porque iba a jugar la Champiosn Asiática. El mismo club del futbolista, Port FC, había dado la autorización para que este en los encuentros de la clasificación al Mundial de Qatar, pero no para la competición continental.

Para muy mala suerte de Nelson Bonilla, él tampoco podrá estar en la torneo más importante de Asía a nivel clubes. La fase de grupos arranca jueves 24 de junio y termina el 9 de julio. El futbolista regresó hace pocos días a Tailandia y estará en cuarentena hasta el 4 del mes que viene.

"Pues me perderé la copa porque al final no se me permitió estar, salgo el 4 de julio de cuarentena y el 15 nos dijeron que no me iban a dejar entrar a la burbuja", declaró Bonilla con la tristeza de no poder jugar ninguna de las dos importantes competiciones que tenía para este año.

Al igual que lo que sucedió con la lista preliminar que realizó Hugo Pérez, el delantero también quedó afuera de la presentada por el Port FC para la Liga de Campeones de la AFC. El futbolista deberá quedarse en su casa y verá a sus dos equipos como disputan torneos importantes sin él.