Real España vs Real Estelí: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el juego de vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022

Real España y Real Estelí se enfrentarán el jueves 4 de julio por el partido de vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022. La moneda está en el aire luego del empate 0-0 en Nicaragua, por lo que a la máquina sólo le sirve el triunfo, mientras que al tren del norte —amparado por el gol de visita— la basta con un empate para avanzar a los octavos de final. Instancia en la cual el ganador de la serie deberá medirse con el Cartaginés.

El juego de vuelta de la ronda preliminar entre Real España y Real Estelí tendrá lugar mañana, jueves 4 de agosto, a partir de las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá), en el Estadio Francisco Morazán. Podrá seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO en toda la región a través de los siguientes canales.

Honduras: Star+ y ESPN 4

Nicaragua: Star+ y ESPN 4

Costa Rica: Star+ y ESPN 4

El Salvador: Star+ y ESPN 4

Guatemala: Star+ y ESPN 4

Panamá: Star+ y ESPN 4

Estados Unidos: ViX

Real España vs Real Estelí: resumen de la ida de la ronda preliminar

Real España vs Real Estelí: cómo llegan los catedráticos

Real España comenzó la temporada igualando con el tren del norte en un juego poco memorable. Y luego se estrenó en la Liga Nacional venciendo 1-0 a Lobos UPNFM, sin convencer nuevamente, gracias al gol de penal de Darixon Vuelto. Sin embargo, el timonel Héctor Vargas no de desenfoca con este inicio: "Me gustó la personalidad del equipo en los dos partidos. Somos locales y estamos tranquilos. No tengo ninguna duda que vamos a lograr el triunfo", aseguró. La historia les sonríe en ese sentido, ya que ganaron dos juegos y empataron tres con los estelianos en Concacaf.

Real España vs Real Estelí: cómo llega el tren del norte

En contraposición, Real Estelí tuvo un mejor arranque de semestre al superar 4-1 a ART Jalapa, 1-0 a Deportivo Ocotal e igualar 0-0 con H&H Sébaco y la máquina. Compromiso en el cual, pese a que no hubo muchas ocasiones de peligro, César Sandia tuvo una sólida actuación que, a la postre, lo erigió como el primer portero de 18 años en debutar con el club a nivel internacional. Desde entonces, el conjunto de Holver Flores no tuvo actividad. Pero también se aferra a la historia, deseoso de pasar a octavos: en la Copa Interclubes de la Uncaf de 2004, eliminaron a los catrachos en primera ronda tras igualar 1-1 y 3-3.