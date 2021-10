Keylor Navas se llevó los focos en el partido del jueves de Honduras ante Costa Rica, donde se convirtió en figura tras realizar algunas intervenciones, pero en especial un tiro libre de Kervin Arriaga que llevaba ruta de gol, aunque según Julio César Rambo León, de haberlo cobrado él, el balón hubiera ingresado para darle el triunfo a la H.

De León charló para AM Prensa, donde no dudó en decir que él le hubiera tirado al palo de Navas, por lo que no hubiera detenido el disparo, esto según el movimiento que hizo para detenerle el tiro a Arriaga, además, dio a conocer que el portero tico le dio su camisola, debido a la gran amistad que ambos tienen.

“Keylor Navas tiene gran experiencia y no de por gusto estuvo en el Real Madrid y está en el PSG, era un momento decisivo y si entraba esa pelota perdía Costa Rica en automático, Navas leyó bien la mente de Kervin Arriaga y pues el chico es muy joven todavía, tiene picardia y la barrera está mal colocada, sale mucho y el arquero lo mira y es rápido, tiene experiencia y por eso es de los mejores del mundo”, dijo Rambo.

“Aunque no está claramente al centro, pero la hizo excelente. Te digo sinceramente la tapada que hace Navas en Honduras solo la hace alguien top. A los porteros uno tiene que leerle los pies, como me enseñaron a mí y Keylor ya se había puesto en medio, yo Rambo De León se la coloco al palo de él y es gol seguro. Pero ese soy yo”, dijo.

Por último, dio detalles del obsequio que le dio el tico: “Navas me regaló su camiseta, gracias a que tenemos buena amistad, es humilde y cristiano igual que yo, máxime que nos enfrentamos varias veces. Yo le dije a Navas que yo le metía ese tiro y le dije que hizo que Arriaga la tirara donde quería”.