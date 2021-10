El rendimiento de la selección de Honduras está muy lejos del esperado y se empiezan a alejar las posibilidades de clasificar a Qatar 2022. En lo que va de las Eliminatorias Concacaf, la Bicolor todavía no pudo obtener un triunfo y todas las críticas apuntan a Fabián Coito, quien está en la cuerda floja desde la goleada recibida ante Estados Unidos.

Sobre esta situación, Héctor Vargas habló en una entrevista que dio al programa Fútbol y Pasión. El estratega argentino destruyó a su par uruguayo por el nivel que viene demostrando el combinado nacional, también cuestión como terminó llenando todas las áreas con sus compatriotas charrúas.

“Para mí la inexperiencia del técnico pesa, en los cambios ante Estados Unidos, en los nueve que cambió ante El Salvador, en el discurso que Estados Unidos tienen muchos jugadores en Europa y en la Champions. Si vas a decir eso, mejor gánale a El Salvador. Lo veo confundido y pesa la experiencia. Habrá sido bueno a nivel juvenil en Uruguay, pero aquí le está quedando grande el saco”, comenzó el ex director técnico de Marathón.

Y agregó: "En la pandemia se fue de vacaciones, no trabajó, tiene a Falero y a todos los uruguayos en la selección. La responsabilidad exclusiva la tiene el técnico. Lo mejor que ha hecho es cobrar en la pandemia, mientras aquí a nadie le pagaban él cobraba. En la pandemia siempre tuvo su sueldo. Realmente no encuentro nada bueno que ha hecho en la selección".

Para finalizar, Vargas habló de rebajarle sueldo o dejar despedirlo por sus malos resultados: “Si lo tiene para formarlo en la selección mayor deberían de pagarle como técnico de una selección menor como gana Raúl Cáceres o Nerlim Membreño. Si el técnico no da resultados es de cambiarlo. Los que se han ido no han dejado nada y si quieren apostar a formar técnico no creo que sea la conducta”.